Biografia di Leonardo da Vinci

Nel 1466 si trasferisce a Firenze a causa della morte di Albiera degli Amadori ( compagna del padre)

Nel 1469 entra a far parte della bottega di Andrea Verrocchio, dove impara a scolpire, disegnare e dipingere.

Nel 1482 Leonardo lascia Firenze e inizia a lavorare per Ludovico Sforza, signore di Milano, al quale invia una lettera di raccomandazione personale in cui elenca tutte le sue abilità ( pittore, scultore, ingegnere e architetto)

A seguito dell’occupazione francese nella città di Milano, egli è costretto a partire con il suo amico Luca Pacioli.

Nel 1500 rientra a Firenze e si stabilisce presso il convento dei Serviti alla Santissima Annunziata, dopo aver soggiornato anche a Mantova e Venezia.

Nel 1505 scrive il “Codice del volo”, in cui descrive il suo progetto per una macchina volante.

Nel 1506 torna a Milano e soggiorna tre mesi sotto la corte del francese Carlo d’Amboise.

Il 24 settembre del 1513 si trasferisce a Roma, in Vaticano, al servizio di Giuliano de Medici.

Nel 1516 si trasferisce in Francia sotto Francesco primo nella città di Amboise.

Muore ad Amboise il 2 maggio 1519.

Opere di Leonardo da Vinci

Opere di anatomia Studio di anatomia del corpo della donna Anatomia del cuore umano Anatomia di uno scheletro Anatomia dei muscoli del braccio

Disegni di Leonardo da Vinci

“Autoritratto”, dipinto attorno al 1515

“Uomo Vitruviano”, 1490, rappresenta il canone delle proporzioni umane secondo i trattati architettonici di Vitruvio (architetto romano del I sec a.C

1483, “Studio per testa di una donna”

1508, “La vergine con Bambino, Sant’Anna e Giovanni Battista”, copia di un primo cartone risalente ai primi anni del Quattrocento e andato perduto.

Opere di architettura di Leonardo

Dipinti di Leonardo da Vinci

1513, “San Giovanni Battista”

1488 / 1490 “Ritratto di Cecilia Gallerani, o anche chiamato “Donna con ermellino”

1483 / 1486, La “Vergine delle rocce, primo dipinto eseguito da Leonardo a Milano.

1481, “Adorazione dei Magi”

1470 / 1474 , “Battesimo di Cristo”

1474, “Madonna del garofalo”

1475, “L’Annunciazione”

1495, “L’Ultima cena”, nel Cenacolo di Santa Maria delle Grazie

1510, “La Vergine, Sant’Anna e il Bambino con l’agnellino”.

La Monnalisa di Leonardo da Vinci

Il quadro è di dimensione 77 cm x 53 cm. E’ un dipinto olio su tavola di legno di pioppo. La donna in questione è inquadrata di tre quarti, guarda l’osservatore e il suo busto è rivolto verso destra. Le mani sono incrociate e si appoggiano sul bracciolo della sedia sulla quale è seduta. I capelli sciolti accennano dei piccoli ricci intorno al volto. La sua testa è coperta da un velo trasparente che ricade sulle spalle. Le labbra accennano un lieve sorriso. La donna non indossa alcun gioiello, simbolo di semplicità. Gli occhi sembrano seguire con lo sguardo l’osservatore.

Il paesaggio circostante nella Monnalisa

Il paesaggio è arido e roccioso

A destra della donna è rappresentato un fiume che passa sotto un ponte a tre arcate, che continua.

A sinistra troviamo una strada serpentata e arida situata tra due valli che conduce ad un grande lago.

I colori sullo sfondo risultano essere più freddi rispetto a quelli utilizzati per dipingere la donna.

La natura ha un ruolo fondamentale nel dipinto.

La tecnica di Leonardo da Vinci

Lo sfumato, che fonde la donna con il paesaggio circostante.

La prospettiva aerea, ovvero il percepire gli oggetti lontani sfocati, mentre gli oggetti vicini più nitidi.

Il contrapposto, il movimento sul suo asse di un corpo fermo.

I moti dell’animo, la trasmissione delle emozioni tramite il linguaggio del corpo e i lineamenti del viso.

All’interno di questo appunto viene effettuata un’analisi accurata con elenchi puntati riguardante la vita di, i dipinti che ci sono pervenuti, un approfondimento riguardo la “Monnalisa” e quali sono gli aspetti fordamentali della tecnica di Leonardo. Vengono descritte le opere minori, le opere di anatomia, i disegni più importanti che ha realizzato, alcuni dei suoi dipinti, come ad esempio La vergine delle rocce L’Adorazione dei magi , Donna con ermellino, Battesimo di Cristo, La Vergine, Sant’Anna e il Bambino con l’agnellino, L’ultima cena, L’Annunciazione e tanti altri celebri dipinti che hanno fatto diventare Leonardo da Vinci come uno dei più grandi artisti dell'epoca.Indicenasce il 15 aprile 1452 ad Anchiano, vicino a Vinci ( in provincia di Firenze)Leonardo da Vinci nelle sue molteplici opere, è capace di rappresentare soggetti molto differenti tra loro, infatti realizza opere di anatomia, ritratti, autoritratti, opere di architettura:Ecco alcuni disegni diA Milano nel 1490realizza “Schizzo di una sezione prospettica di un edificio e di una strada con sotto un canale”, ovvero una città sotterranea con canali navigabili e trasporto di cose e persone.Nel 1502, la “Mappa di Imola”.Ecco alcuni celebri dipinti dio Gioconda è certamente il quadro più famoso die nel tempo si conserva il mistero dell’identità della donna ritratta. Secondo Giorgio Vasari Francesco del Giocondo commissionò a Leonardo questo quadro per la moglie Lisa Gherardini. Il quadro presenta numerose caratteristiche:Alle spalle della, è visibile al di là della balaustra, un paesaggio naturale ricco di dettagli:Gli aspetti fondamentali della tecnica disono: