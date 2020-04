Della Francesca, Piero - "Storie della Vera Croce"

Storie della Vera Croce

Conservate nella chiesa di San Francesco ad Arezzo: nel 1447 la famiglia Bacci aveva affidato la decorazione della cappella a un pittore minore, che muore. Poi la decorazione viene affidata a Piero, che però non si sa quanto tenga conto di questo. Racconto che troviamo nel testo “La legenda aurea”: uno dei testi religiosi più diffusi fra la fine del Medioevo e l’inizio dell’eta moderna.Testo del XIII secolo scritto in latino di Jacopo, diffuso con copie manoscritte. Questo testo si occupa della storia del legno con cui è stata costruita la croce di Cristo: la vera croce è nato da un seme trovato nella bocca di Adamo. Sotto le crocifissioni, infatti, è raffigurato il teschio di Adamo.Questa leggenda è stata valida fino al Concilio di Trento, poi sparisce perché infondata. Piero si è attenuto al testo della Legenda aurea, perché questo era il desiderio dei committenti. Sulle tre pareti della cappella dispone le varie scene: scene che sono molto fedeli al testo, però Piero si concede qualche libertà, inserendo delle scene che non hanno a che fare con il testo.Figura a: momento in cui Adamo morente chiede al figlio Seth l’olio della misericordia, e Seth, dopo essersi recato alle porte del paradiso, ottiene i semi dell’albero del peccato. I semi vengono custoditi sotto la lingua di Adamo.Figura b: legno che giace sotto ad un ponte. La regina di Saba, in visita a Salomone, capisce che è un legno sacro e si inginocchia di fronte ad esso.Figura c: Salomone fa sotterrare il regno, perché lo ritiene fonte di calamità per il popolo ebraico.Figura d ed e: non centrano con la Legenda aurea. Madonna e sogni di Costantino prima della battaglia di Ponte MilvioFigura f: battaglia di Ponte Milvio.Figura g: tortura degli ebrei.Figura h: le croci sul Golgota vengono trovate, ma solo una è sacra.Figura i: battaglia fra Cosroè ed Eraclio, legata al fatto che Cosroè, sovrano infedele, aveva nascosto la croce di cristo. Eraclio vince e la porta a Gerusalemme, dove viene conservata.Tutte queste scene sono rigorosamente attualizzate. Le figure raffigurate potrebbero essere personaggi che Piero della Francesca aveva conosciuto.