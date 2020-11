Biografia di Antonio Canova

Antonio Canova nacque il 1 novembre 1757 a Possagno, vicino a Treviso.

Rimase orfano del padre e viene affidato a suo nonno paterno , chiamato Pasino, il quale era un abile scalpellino e capomastro, dal quale le basi del mestiere.

Nel 1768, avendo dimostrato di avere una dote eccezionale per la scultura, si recò a Venezia per condurre il suo apprendistato.

Antonio Canova nello stesso anno frequentò un corso per scultori alla “Pubblica Accademia del Nudo”, dove realizzò le sue prime opere che gli conferirono da subito una fama in ambito artistico.

Antonio Canova nel 1779 si trasferì a Roma.

Nel 1780 compì un viaggio a Pompei, Ercolano e Paestum e venne a contatto con artisti ed intellettuali.

Nel 1781 si stabilì definitivamente a Roma e qui realizzò le sue opere più importanti.

Nel 1798, quando i francesi occuparono Roma, lasciò la città facendo ritorno al suo luogo d’origine, nei quali si dedicò alla pittura.

Nel 1800 fece ritorno a Roma e si stabilì in Piazza di Spagna in compagnia del fratello Gianbattista, che divenne suo segretario.

Nel 1804 sotto il regno di Napoleone, Antonio Canova venne scelto come ritrattista ufficiale dell’imperatore, al quale realizzò numerose opere ( quali “Il Napoleone”, i busti Napoleonici, il marmo di Letizia Ramolino e la “Venere vincitrice”).

Antonio Canova nel 1802 ricevette anche l'incarico di Ispettore Generale delle "Antichità" e delle "Arti dello Stato della Chiesa".

Antonio Canova morì il 13 ottobre 1822 a Venezia.

Opere di Canova

1779, “Dedalo ed Icaro”. 1781, “Teseo sul Minotauro”. 1793, “Maddalena penitente”. 1795, “Ercole e Lica”. 1798, “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”. 1803, “Napoleone Bonaparte come Marte pacificazione”. 1804, “Venere Italica”. 1805, “Paolina Borghese”. 1813, “Le tre Grazie”. 1816, “Ebe”.

La Maddalena penitente

Il busto di Maddalena è leggermente in torsione, così come anche la testa.

Canova cercò di trasmettere un sentimento forte di pentimento e di dolore provato dalla donna.

Maddalena regge con le gambe e le braccia un crocifisso di bronzo, fatto con un materiale appositamente diverso dal

marmo della statua.

Antonio Canova veste la Maddalena con un abito semplice legato con una corda, che le lascia le spalle scoperte

veste la Maddalena con un abito semplice legato con una corda, che le lascia le spalle scoperte Antonio Canova volle rappresentare sia la bellezza della donna sia il pentimento per la sua vita dissoluta.

Amore poggia il ginocchio sinistro a terra, e con la gamba destra si spinge col busto in avanti avvicinandosi con il volto a Psiche.

Psiche è semidistesa, ha il viso rivolto verso l’alto e solleva le braccia per accogliere il bacio di Amore, sfiorando i suoi capelli.

Entrambi i corpi sono nudi, a parte un leggero drappo che nasconde le parti intime dei due.

Le braccia intrecciate di Amore e Psiche formano due cerchi, dando vita a un tondo che incornicia i due volti in procinto di baciarsi.

Teseo sul minotauro

Antonio Canova rappresentò Teseo non più stanco ma con i muscoli rilassati e non più tesi, mentre è seduto sopra il cadavere della bestia.

Teseo è inclinato all'indietro ed ha una gamba piegata e una tesa, al fine di stare in equilibrio.

Antonio Canova ritrasse da una parte Teseo vittorioso che simboleggia la ragione, mentre dall’altra parte troviamo il Minotauro sconfitto, che simboleggia l’irrazionalità delle bestie.

Teseo inoltre tiene tra le mani una clava, che non sappiamo se fosse stata utilizzata per sconfiggere il Minotauro o per rappresentare il carattere ribelle del mostro.

Il suo metodo

Disegna su un taccuino a matita la scultura che vuole realizzare. Realizzava un bozzetto in argilla, che poteva essere cotto o rimanere tale. Realizzava in seguito un modellino in gesso a dimensioni ridotte del bozzetto in argilla. Creava un modello in argilla a grandezza reale Realizzava poi la “forma”, ovvero un involucro di gesso. Creava il modello in gesso a grandezza reale , creato dalla solidificazione del gesso all’interno della forma. Applicava il “Repère”, ovvero dei chiodini in bronzo collocati sul modello del gesso. Infine produceva la scultura in marmo.

