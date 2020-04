Buonarroti, Michelangelo - Vita (1)

Michelangelo - Vita

Michelangelo Buonarroti visse fra il 1475 e il 1564. Nacque a Caprese, nei pressi di Arezzo. Era un antagonista di Leonardo e fu l'artista che influenzò maggiormente l'arte del '500: coloro che fondarono il proprio linguaggio su quello di Michelangelo vengono definiti manieristi. Il termine fu coniato da Vasari che ha detto che da quando Michelangelo ha iniziato a realizzare opere pittoriche, scultoree o architettoniche, nessun artista potè più prendere una propria strada senza fondarsi sugli insegnamenti del “maestro”.Questi nuovi artisti vengono definiti manieristi perchè lavorano alla maniera di Michelangelo. Il termine manierismo nel '600 e nel '700 assunse una connotazione negativa, perchè nessuno degli artisti di questa corrente riuscì a raggiungere il livello di Michelangelo e perchè questi artisti non portarono nulla di nuovo all'arte essendo essi degli imitatori. È da tenere presente che insieme a Michelangelo furono imitati molto anche Leonardo e Raffaello.Michelangelo si formò nella bottega di un pittore, Domenico Ghirlandaio, sebbene volesse fare lo scultore. Michelangelo afferma però che i suoi maestri furono Giotto, che diede origine a una rivoluzione pittorica, Masaccio, che torna alla semplicità volumetrica e spaziale e che introdusse la prospettiva e la natura, non in senso botanico, ma intesa come l'uomo: è l'uomo ad essere al centro dell'attenzione e degli studi di Michelangelo, il contesto assume invece un'importanza minore.