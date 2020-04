Buonarroti, Michelangelo - "Centauromachia"

La Centauromachia

Alla corte medicea realizza delle opere di cui abbiamo le testimonianze e sono la Madonna della Scala e la Centauromachia, realizzata nel 1491-1492, ovvero durante i suoi ultimi mesi di permanenza alla corte medicea.Non può essere considerata un’opera giovanile, poiché è già l’espressione di un’idea molto avanzata, che Michelangelo seguirà per tutto il resto della sua carriera.È una Centauromachia senza centauri: infatti Michelangelo scolpisce una rissa fra corpi nudi. Il nudo, per lui, è la massima espressione dell’arte, riprendendo il modello classico. Il nudo di Michelangelo però è un nudo particolare, perché non è nudo maschile, ma è il nudo androgino, ovvero un nudo che mette insieme le caratteristiche maschili e femminili (figura apprezzata dal neoplatonismo, che dimostra ancora una volta la capacità di Michelangelo di trasformare concetti neoplatonici in opere d’arte). È possibile alimentare la ricerca artistica facendo costante riferimento alla filosofia.Tecnicamente non è né un altorilievo né un bassorilievo, ma è una curiosa mescolanza di tecniche scultoree: vi sono delle figure a tutto tondo, vi sono delle figure ad altorilievo, vi sono delle figure a basso rilievo e vi sono delle figure in stiacciato, che sono state semplicemente graffiate con lo scalpello per dare semplicemente un contorno. Michelangelo applica alla scultura una concezione rivoluzionaria che riprende dalla tradizione antica: la concezione per cui lo scultore libera una forma che è già presente nella materia. Michelangelo sostiene che la forma che deve essere creata dallo scultore è già precostituita nella materia e lo scultore deve solo cercare di liberarla: concezione tratta dalla Naturalis Historia di Plinio, ma Michelangelo l’ha letto questo testo? C’è chi di dice di sì e chi dice di no (per difendere la sua genialità). Michelangelo attribuisce al Dio neoplatonico di aver creato nella materia una forma che poi dovrà essere riportata alla luce dall’artista: principio opposto a quello leonardesco, che costruisce la sua abilità artistica attraverso un lavoro incessante.