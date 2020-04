Botticelli, Sandro - "L'adorazione dei Magi", "Madonna del Magnificat" e "Nascita di Venere"

L’adorazione dei magi

Madonna del Magnificat

La nascita di Venere

Per Gaspare del Lama, un cortigiano. Soggetto tipicamente mediceo: i riferimenti alla famiglia de Medici sono espliciti, poiché i re magi sono le impersonificazioni di Cosimo il Vecchio e il figlio Piero e Giovanni. A sinistra vi è il ritratto di Lorenzo de Medici, mentre a destra vi è anche il ritratto di Botticelli, che guarda verso l’osservatore.Dipinto del 1480-81. Ispirato ad un passo del primo capitolo del Cantico, che ispira numerosi artisti del Rinascimento. L’immagine è costruita sulla base di un’immagine riflessa da uno specchio: è un capolavoro pittorico, poiché lo specchio è usato per una maggiore aderenza al reale. Viene creata qui, invece, un immagine più deformata ai lati.La nascita di Venere presenta delle correlazioni strette con la Primavera: vediamo venere al momento della nascita, ma a destra ci sono ancora Zefiro e Clori, che è riappacificata. A sinistra c’è la personificazione della Stagione, che è pronta ad accoglierla con un panno.Gli storici riflettono su come Botticelli abbia fatto a rappresentare la venere pudica se non erano state ancora trovate statue con quella posa: Botticelli, quindi, è arrivato a questa posa grazie ad un esempio medievale.Botticelli svolge il lavoro di esecutore, non di colui che concepisce l’opera: l’artista non ha contribuito ad elaborare il progetto iconografico.