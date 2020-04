Botticelli, Sandro - Biografia e analisi opera "Fortezza"

Sandro Botticelli

Fortezza

è un pittore che si forma nell’ambito della botteghe fiorentine del Quattrocento. Egli non è un filosofo, ma è un pittore che mette a disposizione il suo sapere artistico per dei mecenati che appartengono quasi tutti alla filosofia neoplatonica. Sandro Botticelli non è un neoplatonico, bensì è un pittore che mette a disposizione la propria esperienza artistica per dare vita a dei dipinti intrisi di filosofia neoplatonica.Ad un certo punto rinnegherà il suo passato con la filosofia neoplatonica.Botticelli è ancora un artista di bottega, che non ha uno status di intellettuale. Botticelli è solo un bravo pittore, ma non ha una coscienza da intellettuale.Egli nasce a Firenze nel 1445 e muore nel 1510. è uno dei migliori allievi di Filippo Lippi, anche se l’esperienza pittorica di Botticelli è arricchita da altri importanti contatti (Antonio Pollaiolo e Andrea del Verrocchio). Botticelli entra quasi subito nella rete di rapporti della famiglia De Medici: viene impegnato si dall’inizio in commissioni artistica della famiglia medicea. È un predestinato.Commissionato dal tribunale dell’Arte della mercanzia. Il mecenate che lo commissiona è un amico di Lorenzo de Medici. Prospettiva da sotto in su per maggiore monumentalità. Fortitudo=virtù romana. Emerge la volontà di Botticelli di seguire una figura idealizzata della figura umana: il pittore crede che la realtà debba trasfigurarsi in una immagine idealizzata. Le figure di Botticelli non sono reali come risultato, ma sono ideali, con tratti molto raffinati, dove è quasi nulla l’influenza dell’arte classica.