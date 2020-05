Renoir, Pierre-Auguste - Grenouillere

Renoir - Grenouillere

Nonostante la pittura di Renoir fosse affine a quella di Monet, è distinguibile da quest'ultima. Per lo più Renoir, vissuto dal 1841 al 1919, non fu impressionista tutta la vita espose infatti solamente nelle prime tre esposizioni impressioniste (1874-1875-1876); cambiò poi linguaggio soprattutto a causa del viaggio in Italia del 1880 dove riscoprì il rinascimento, iniziò così a dare una maggiore solidità e volumetria ai personaggi.Non nacque a Parigi, ma a Limoges nota per le sue ceramiche che condizionarono lo stile del pittore, infatti, pur essendo impressionista, entrava più nel dettaglio. Ciò è in particolare dovuto al fatto che si formò decorando ceramiche che necessitano di dettagli, di mettere a fuoco le cose. A 20 anni si trasferì però a Parigi, dove sviluppò il gusto per la natura e le ambientazioni all'aria aperta. Si avvicinò anche a Monet: divennero amici tanto che spesso si muovevano insieme, a dimostrazione di ciò talvolta dipinsero gli stessi soggetti e gli stessi luoghi.È il caso de, un ristorante in riva al Senna che presentava anche un isolotto.Nella versione di Renoir vi è un avvicinamento maggiore all'isolotto, con annessa focalizzazione sui personaggi che si trovano sullo stesso, possiedono infatti precisi dettagli che permettono di differenziali gli uni dagli altri. Non vi è inoltre una visione complessiva, il nostro occhio si ferma infatti sulle fronde degli alberi, lasciando pochissimo spazio al cielo. Vi sono poi dei riflessi della luce sull'acqua, ma essendo la visione di Renoir più ravvicinata e i suoi colori più mescolati, il riflesso appare più opaco come il resto dell'opera proprio a causa di questa mescolanza dei colori.Nella versione di Monet invece vi è uno spaccato diagonale del cielo e una focalizzazione uniforme in contrapposizione a quella di Renoir. Per quanto riguarda il riflesso Monet è in grado di conferire un effetto più luminoso perché mescola meno i colori e questo permette di mettere in rilievo le pennellate bianche e azzurre. Dal fatto che la fronda rappresentata sia più a sinistra nell'opera di Monet si evince che probabilmente Renoir si era posto più a destra e un po' più indietro rispetto a Monet.