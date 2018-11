Postimpressionismo e Seurat

Postimpressionismo

Seurat

Una domenica pomeriggio all’isola della gran Jatte

Il circo

Si sviluppa il principio impressionista con diverse modalità adottate da: Seurat, Cezanne, Van Gogh e Gauguin.Nasce a cavallo tra ‘800 e ‘900 in Francia.1. Sviluppo di razionale – Seurat e Cezanne2. Sviluppo più espressionista – Van Gogh3. Sviluppo più simbolista/spiritualista – GauguinParigi 1851-91Sviluppo razionale – postimpressionismo scientificoSperimenta il puntinismo cioè la macchia di colore a puntino.Quando dipinge ha in testa regole e nozioni, non è spontaneo (ogni passaggio è ragionato).Anche Van Gogh e i futuristi proveranno a lavorare con la tecnica a puntini.Applica nel suoi dipinti le teorie scientifiche del colore:1. Studio di Chevrel – contrasto che creano i colori complementari (più luminosi insieme) e le interferenze cromatiche (cerchio cromatico).2. Studio di Rood – ricomposizione retinica (l’occhio tende a sovrapporre il colore)3. Studio di Henry – effetti psicologici di linee e colori1884-1886 207x308Seurat presenta il dipinto all’ottava mostra impressionista nel 1886 dove Monet vedendola capisce che il movimento sta cambiando e ritira le sue opere.Grandi dimensioni e con tanti personaggi.Impressionista – per il tema e la macchia di coloreMonet lo definisce neoimpressionismoDiverso dall’impressionismo – per la lunga esecuzione, gli studi del vero e in atelier, il grande formato e la composizione ordinata.Sono presenti elementi ironici come la scimmia e la canna da pesca.Inserisce la sezione aurea che è un rapporto di proporzione raffinato e armonico grazie alla sua formazione accademica.Applica le teorie scientifiche creando una vibrazione luminosa altissima.L’opera è completata da una bordura (dipinta) che cambia colore, creando sempre contrasto.Olio su tela 185x150 Museo d’OrsayHa ancora caratteri impressionisti per la macchia di colore e il taglio fotografico.Molto originale (clown che sposta la tenda)Gli acrobati sono più animati che il pubblico che è più composto.Applica gli studi di Henry sulla teoria dei colori, infatti in primo piano ci sono colori caldi, più curve e dettagli che vanno verso l’alto, invece il secondo piano vediamo colori freddi e linee orizzontali.