Futurismo - Caratteristiche principali e manifesto

Futurismo

Il futurismo è un movimento italiano di risonanza mondiale che nasce con la pubblicazione del “Manifesto del Futurismo” di Marinetti il 20 febbraio 1909 sul giornale francese “Le Figaro” -scelto perché costituiva allora uno dei quotidiani più diffusi permettendogli così di avere maggior risonanza e perché se lo avesse pubblicato in Italia esso sarebbe stato duramente criticato o represso a causa del forte legame con il classicismo e con il mondo accademico che l’Italia ancora aveva- a partire dal quale nasceranno poi i manifesti delle varie discipline (che declinano nella propria arte i principi generali esposti nel manifesto di Marinetti) e i manifesti tecnici (che descrivono gli aspetti applicativi di tali principi).La grande carica rivoluzionaria di questo movimento risiede del suo forte desiderio di rinnovamento, di modernità, di abbandono dei canoni di bellezza classici, di rottura della tradizione e soprattutto rottura dell’isolamento dell’artista per contaminarsi con la realtà quotidiana, portandolo ad esprimersi in svariati ambiti e ad acquisire una discreta dimensione sociale, con l’intento di promuovere, attraverso un rinnovamento della sensibilità estetica, la nascita di un uomo trasformato dal progresso. All’interno del “Manifesto del Futurismo” vengono quindi stilati 11 punti programmatici che costituiscono un punto di riferimento per il rinnovamento e che fanno fede a questi principi e che si basano sulla fede nel progresso e sulla nuova percezione del mondo nata dall’avvento di nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione.In questi primi tre punti viene mostrata la temerarietà e l'audacia nei confronti del futuro e il forte e prorompente desiderio di demolire il passato in quanto ritengono che di trovarsi in un momento di svolta e che per permettere tale cambiamento radicale occorre prima demolire quello che c'era prima per ricostruire.Tale ricostruzione deve essere basata su una nuova estetica la quale si fonda sul progresso, sulla fede nel progresso, sull'energia, sul movimento e soprattutto sul mito della velocità, simboleggiato dall'automobile che, proprio in virtù di ciò che rappresenta, diviene più bello dell'opera greca ellenistica più importante.Nel settimo punto si afferma invece l'importante di una lotta aggressiva e energica contro i vincoli del passato.Nel nono e nel decimo punto viene invece affermata con forza la necessità di distruggere la cultura del proprio tempo, il moralismo, l’immagine ottocentesca della donna, le istituzioni chiuse che racchiudono il sapere al proprio interno ma non lo condividono e quelle che invece sopprimono ogni tentativo di rinnovamento e inneggia, inoltre, alla guerra (infatti inizialmente vi era uno stretto legame tra futuristi e fascisti in quanto i primi entravano a far parte dei primi e i secondi invece vedevano di buon grado la loro propaganda pro-guerra ma, in seguito alla promulgazione di alcune leggi sulla donna che dovevano servire a incrementare la popolazione a scopo bellico, i due movimenti si separarono).A partire da questi 11 punti guida vennero poi pubblicati una serie di manifesti dedicati alle varie discipline e i conseguenti manifesti tecnici come ad esempio: il “Manifesto dei pittori futuristi” nel quale si ribadisce il rifiuto della tradizione in nome dell’originalità, si pone come obbiettivo quello di esaltare la modernità e di rendere parte integrante il fruitore -effetto ottenuto tramite le immagine, le forme e i colori dinamici e vivaci- e veniva inoltre esposto il principio base sul quale essi si fondarono ossia e il rapporto fra l’immagine e il movimento e che venne poi declinato nella pratica ne “La pittura futurista: manifesto tecnico” in cui viene quindi spiegato che poiché le immagini rimangono impresse sulla retina e persistono per qualche secondo il movimento e il dinamismo viene reso attraverso l’unione e la sovrapposizione di più attimi consecutivi -in questo modo il cavallo avrà 20 zampe anziché 4 e il tram che si muove fra le case si amalgamerà con esse.