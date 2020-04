Fattori, Giovanni - Campo italiano dopo la battaglia di Magenta

Fattori - Campo italiano dopo la battaglia di MagentaL’opera che rese Fattori più famoso è Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, nella quale attenuò la tecnica macchiaiola, in quanto il quadro era destinato a un concorso, difatti in questo caso fu realizzato anche un disegno preparatorio.Il concorso fu indetto da Ricasoli, reggente del governo di Toscana, per raccontare alcune delle battaglie risorgimentali della prima (1848) e seconda guerra indipendenza (1859).In particolare i partecipanti avrebbero dovuto raccontare una fra le seguenti battaglie nelle quali i franco-piemontesi sconfissero gli austriaci: Battaglia di Curtatone (1° guerra di indipendenza), Battaglia di San Martino e Solferino, Battaglia di Palestro e Battaglia di Magenta (2° guerra di indipendenza). Il vincitore avrebbe poi dovuto realizzare le restanti.Fattori non rappresentò la battaglia in sé come si può comprendere dal titolo: avendo partecipato ai moti del ‘48 raccontò attraverso un approccio nuovo, ossia spiegando come alla fine della guerra i morti, indipendentemente dalla loro fazione, fossero degli uomini. Racconta infatti il momento in cui i morti e i feriti venivano raccolti dalla Croce rossa italiana, che nacque proprio durante questi moti perché un imprenditore aveva notato che non vi era un’organizzazione per raccogliere i morti. Nell’opera una crocerossina vede delle persone ferite al ciglio della strada, invece a destra vi è il generale McMahon franco-piemontese. Questo dipinto fu considerato da il critico Corrado Maltese la prima opera a narrare la storia contemporanea senza filtri interpretativi, è per questo che si può parlare di realismo.A non essere macchiaioli sono il cielo, il carro, lo è invece la vegetazione e i dettagli che presentano ombre o improvvisi salti da chiaro a scuro. Per lo più come nelle opere macchiaiole l’opera è sviluppata con orizzontalità.