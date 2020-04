Fattori, Giovanni - Rotonda di Palmieri, analisi

Fattori - Rotonda di Palmieri, analisi

I macchiaioli posso anche essere considerati degli anticipatori dell’impressionismo francese. Lo si può comprendere da quest’opera nella quale vi sono dei personaggi senza volto, perché, come nell’impressionismo, viene data una maggiore importanza al fatto che il soggetto debba essere immerso nell’ambientazione, piuttosto che alla sua identità.I soggetti rappresentati in questo caso sono delle dame che facevano dei bagni d’aria di mari, al cosiddetto Bagno Palmieri: si disponevano sotto dei tendoni si modo da ripararsi dal sole, beneficiando della brezza marina.L’obiettivo di Fattori in quest’opera è quello di indagare la profondità con la stesura a macchie, proseguendo per fasce orizzontali: si parte da una fascia ocra-scuro, che da l’idea dell’ombra, per arrivare all’ocra-chiaro della sabbia al sole. L’autore lavorò per assonanza o dissonanza di colori, in questo caso vi è un’assonanza di colori caldi. Vi è però anche una dissonanza fra la spiaggia e l’azzurro del mare che è un colore freddo e di contrazione. Lo stacco tonale permette all’occhio di proseguire, di andare più in profondità. Vi è poi un’altra dissonanza con l’isolotto. Si passa poi ad una tinta neutra che da l’idea del sole estivo e vi è infine una assonanza con questa tinta neutra che permette di tornare al primo piano attraverso un tendone. Fattori riesce quindi a portare il fruitore ad andare in profondità con lo sguardo, per poi tornare al primo piano. Analogamente le donne vengono messe in contrasto le une rispetto alle altre, altrimenti non sarebbe possibile cogliere i loro contorni.Di impressionista vi è anche il fatto che sia una pittura en plein air, gli impressionisti volevano infatti cogliere l’attimo fuggente attraverso l’effetto atmosferico. I macchiaioli però non arrivarono a tanto. Invece una sostanziale differenza nel fatto che le opere di fattori sono pervase di immobilità, invece quelle impressioniste sono in divenire.