Simboli Paleocristiani, pittura e catacombe

Arte Paleocristiana

Caratteristiche Principali

Simboli e Significati

Pittura

Catacombe

Cronologia: dal secondo/quarto secolo d.C. al sesto secolo d.C.Nasce nel secondo secolo e nel quarto si sviluppa grazie agli editti di Costantino.Funzione dell'arte: simbolico (simboli)- didascalica (spiegare), cioè diffondere il messaggio di Cristo mediante l'utilizzo dei simboli.Paleocristiana = la prima arte cristiana.Ancora = salvezzaCroce monogrammatica di Cristo = indica Cristo, l'inizio e la fine di tutte le cose (rappresentato con le iniziali di cristo in greco)Pavone = simbolo dell'anima e dell'eternità perché le sue carni non vanno a male.Pastore = Cristo buon pastore di animeColomba = pace, libertà e spirito santoUva (o vino) = Cristo ( o il suo sangue)Tralci = UmaniVendemmia = Raccolta dei frutti della fedeFenice = risurrezionePecore = Fedeli (se sono 12 indicano gli apostoli)Tetramorfo = è presente un animale per ogni evangelista, Matteo=Angelo, Marco=Leone, Luca=Aquila, Giovanni=Toro.Mandorla = allude alla volta celeste, al cristo che è al centro dell'universo perché la parte più buona della mandorla è nel centro, rappresenta ciò che è positivo della mandorla.Pesce = è simbolo di "Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore".Tavola = ultima cenaTende a diventare sempre più astratta, cioè senza prospettiva e senza chiaro-scuro. Man mano la posizione dei personaggi diventa frontale e con le mani ad orante (cioè in alto, a posizione di preghiera).Qui vi erano dipinti lineari che raffiguravano i santi e i simboli religiosi (utilizzavano lo stile Romano compendiario, molto astratto). Credevano nella resurrezione. Le prime opere sono nelle catacombe (dei cimiteri) dove si svolgevano riti funebri.Esistono tombe a pavimento, a parete e poi, per i più ricchi, gli arcosoli, che erano tombe sormontate da archi decorati di simboli.