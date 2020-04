Ricerca sul Colosseo

Il Colosseo

Presentazione

Descrizione e analisi critica

L’Anfiteatro Flavio (Colosseo) fu edificato nel 72 a.C. da Vespasiano nell’area del lago della Domus Area di Nerone. Fu finito da Tito che aggiunse 3 e 4 ordine di posti nell’ 80. Modifiche furono fatte da Domiziano che aggiunse i sotterranei (no naumachie). Dopo VI abbandonato e utilizzato come cava materiale edilizio, questa demolizione finì nel 1675 quando fu dedicato ai martiri cristiani.Il nome Colosseo perché vicino c’era colossale statua di Nerone o per le sue dimensioni. Oggi il Colosseo è simbolo di Roma ed è patrimonio dell’umanità dal 1980.Colosseo presentava un prospetto continuo (livelli sovrapposti di arcate inquadrati da ordini architettonici: semicolonne tuscaniche al primo, ioniche al secondo, Corinzi al terzo). Quarto piano c'è attico diviso da lesene corinzie aperto da piccole finestre quadrate. Le antenne (pali che dovevano sostenere la copertura del velario) erano sostenute da 240 mensole nel cornicione. I muri portanti in opera quadrata erano realizzati in tufo all'interno Travertino all'esterno, calcestruzzo per le volte e settori strutturalmente deboli. La cavea 68000 posti a sedere 5000 in piedi. L'Arena oggi scomparsa era in legno, nei sotterranei, oggi scoperti, bui illuminati solo da torce o lampade ad olio, si trovavano le celle dei condannati a morte, gabbia delle belve, combattenti delle armi e attrezzature sceniche. I montacarichi permettevano l'ingresso delle fiere nell'arena e il cambio di scenografia. Il pubblico era protetto da un sistema di sicurezza c'è un'altra rete di protezione con in cima di rulli che impedivano agli animali di saltare oltre. C'erano 80 ingressi ad Arcate e attraverso 170 sbocchi diversi si dirigevano ai vari settori suddivisi per censo. Posti in legno erano per le donne. Quattro ingressi principali erano riservati ai magistrati e alle vestali e agli ospiti d'onore, all'imperatore un ingresso personale che si trovava sul lato nord. Altri 4 ingressi facevano entrare i carri nei sotterranei. Il Colosseo il Pantheon è una delle testimonianze più preziose dell'architettura antica.