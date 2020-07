I primi abitanti della penisola iberica

I primi furono, intorno al 1000 a.C., gli iberici che si stabilirono soprattutto nella parte meridionale. 500 anni dopo, i Celti arrivarono dal nord. Erano un popolo guerriero, lavoratori del ferro, ma anche un popolo di profonda spiritualità, come dimostrano le cornamuse, uno strumento musicale simile al tacchetto che suonavano e che hanno lasciato in eredità nella penisola.I Celti e gli Iberici furono sciolti e divennero i Celtiberi, e anche il popolo greco e fenicio che vi giunse per motivi economici venne in Spagna. Volevano acquistare nella penisola lo stagno che grazie alla lega con il rame permetteva di produrre il bronzo. La presenza greco-fenicia nella penisola ha lasciato molte novità, come l'introduzione dell'alfabeto, l'innovazione nella tintura dei tessuti e le nuove tecniche di salatura del pesce. Ha anche introdotto l'economia monetaria che sta sostituendo lo scambio. I fenici provenivano esattamente dall'attuale regione del Libano, mentre i cartaginesi, che erano i fenici di Tiro, provenivano dall'attuale territorio di Tune. Arrivarono anche i Romani, che erano grandi rivali dei Cartaginesi. Quando i Cartaginesi distrussero la città di Sagunto, i Romani, alleati di questa città, intervennero per difenderla. Questa fu l'occasione per i romani di occupare il territorio iberico.I Romani furono molto importanti perché contribuirono ad avvicinare la penisola alla cultura occidentale introducendo il cristianesimo, la lingua latina, e anche la legge, il corpus delle leggi romane. La popolazione romana arricchì i territori con grandi opere e costruzioni, come acquedotti, porte, strade, archi di trionfo, terme. Successivamente, l'Impero Romano divenne una provincia a sé stante chiamata Hispania. Questa provincia è vista come frammentaria perché era diventata troppo grande per mantenere il controllo di tutti i territori che aveva raggiunto. Questa debolezza fece sì che all'inizio del V secolo penetrarono i Visigoti, che non compirono una vera e propria invasione, ma furono introdotti gradualmente e pacificamente. I Visigoti rimasero nel territorio della Hispania fino a quando non intaccarono i conflitti dinastici e di successione tra le famiglie dei Visigoti. Nell'anno 1711, il re visigoto Rodrigo, per risolvere questi conflitti, chiese aiuto a un capo musulmano tarico. Taric con il suo esercito penetrò nella penisola e con il pretesto di aiutare Rodrigo, i musulmani si stabilirono definitivamente nel territorio dell'Hispania, occupando la parte meridionale, che chiamarono al-Andalus. Vi rimasero per quasi 8 secoli. Con gli arabi iniziò un nuovo capitolo nella storia della Spagna, perché i nuovi governanti non forzarono la conversione all'Islam e non spostarono le autorità locali, ma poiché pagavano meno tasse del cristianesimo, la maggior parte del popolo si convertì all'Islam e ciò che rimase fedele al cristianesimo fu definito mozarabocco. Inizia un periodo di convivenza pacifica tra tre diverse religioni monoteistiche: la religione musulmana (Islam), la religione cristiana (Cristianesimo) e la religione ebraica (Giudaismo). Ma poco a poco le cose sono cambiate. I mozarabi cominciarono a promuovere il nazionalismo cristiano visigoto e a lamentarsi della perdita della Spagna. La lotta politica divenne religiosa e nacque la Reconquista, una serie di battaglie volte a restituire la terra alle mani dei cristiani e ad espellere tutti i Mori. Nel X secolo, Abderraman III, convertì al-Andalus in un califfato indipendente la cui capitale era Cordoba, città che era diventata un centro culturale di straordinaria importanza. Gli arabi cominciarono a coltivare importanti scienze (medicina, botanica, filosofia, astronomia e matematica), a mettere in atto nuove industrie (produzione di carta e vetro), a introdurre nuovi prodotti agricoli (riso, cotone, canna da zucchero e banane) e a inventare importanti sistemi di irrigazione. Tipico degli arabi è anche l'architettura e l'arte in generale. Dopo la morte del califfo, il califfato fu smembrato in un mosaico di piccoli regni chiamati taifa. Mentre i territori cristiani lottavano per rimanere liberi dal potere arabo e per formare i primi nuclei di resistenza, durante il califfato di Abderraman III, nasceva il mito di Santiago e ne veniva sfruttata la sfaccettatura "Matamoros", cioè l'eroe cristiano guidava la guerra contro i musulmani.