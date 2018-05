L'età augustea: introduzione e caratteristiche

E’ il periodo storico che fa da contesto e sfondo ad artisti quali Virgilio, Orazio e Ovidio.E’ figlio della fine del secondo Triumvirato e della vittoria di Ottaviano su Marco Antonio ad Azio nel 31 a.C., che segna l’inizio della sua ascesa che lo porterà a diventare Augusto.L’età augustea viene tradizionalmente identificata come il periodo che va dal 27a.C. al 14 d.C. e il sovrano viene definito, oltre che AUGUSTO (da augere=accrescere) anche Princeps, primo tra tutti, non solo a livello militare ma anche di cittadinanza. Ottaviano ha dunque ricevuto tutti i titoli maggiori, a cui si affianca quello di Pontifex Maximus che testimonia la sua supremazia non solo politica ma anche religiosa.Non c’è separazione tra i due poteri, come accadrà anche nel Medioevo.Questa età garantisce pace e stabilità che coincidono con una politica difensiva e non offensiva che non si basa sulla conquista di ulteriori territori ma sulla difesa di quelli già esistenti. Alla pace politica corrisponde una fioritura letteraria e artistica: artistica perché vengono eretti monumenti che celebrano la sua grandezza e la sua capacità di rappresentare il suo ruolo come l’Ara Pacis e la Domus Aurea; letteraria perché con Mecenate nasce il circolo, che porta il suo nome, all’interno di cui si riunivano i letterati per discutere e scrivere. Tra i membri vi erano Virgilio, Ovidio e Orazio, uno schiavo liberato, inizialmente allontanato dal sovrano perché era come se avesse la “fedina penale sporca”.Nel circolo (che non è l’unico a Roma perché c’è anche quello degli Scipioni con stesso valore e splendore) molti dei poeti stimavano Augusto, tuttavia a volte facevano emergere in maniera indiretta i lati poco positivi del principato: non c’è una politica di assoluto consenso ma i poeti provano a descrivere anche le negatività.Augusto fu un uomo completo, infatti scrisse anche un’opera autobiografica, le Res Gestae Divi Augusti : le imprese del divino Augusto; lo stesso Mecenate supporta la stesura di quest’opera che già dal titolo permette di comprendere la grande importanza che si attribuiva l’uomo.