Babbo Natale non esiste? I bambini lo scoprono su Google

La classifica delle domande natalizie più frequenti dei bambini su Google

Tutti gli adulti di oggi ricordano benissimo il momento in cui hanno scoperto la dura verità riguardo all’inesistenza di Babbo Natale.che ha segnato intere generazioni che un giorno si sono sentite svelare la triste realtà dai genitori.Ma in un presente così tecnologico e computerizzato, i bambini credono ancora a Babbo Natale? Sembra che nell'era dell'informazione i bambini non abbiano più diritto a vivere completamente le illusioni della propria infanzia.Il compito ingrato di svelare la verità oggi infatti non sembra più affidato ai genitori ma al motore di ricerca Google: basta un semplice click per avere accesso a tutte le risposte su ogni possibile quesito formulato.Guarda anche:In Gran Bretagna, l’agenzia inglese Technical Search Engine Optimization ha condotto un’indagine statistica per comprendereper soddisfare la propria curiosità e i propri dubbi.Dalla statistica è emerso che le ricerche dei bambini riguardo all’si attestano a ben, una cifra considerevole se si considera stimata solo in quel Paese. Sono invece 47.700 quelli che si chiedonoe 3900 quelli che vogliono sapere. La domanda sugliinvece è stata posta da 186.900 bambini mentre 182.300 hanno cercatoÈ lecito dunque chiedersi se la troppa informazione non privi irrimediabilmente di sogni una generazione che, come tutte le precedenti, ha ancora diritto a vivere la propria infanzia.