Qual è la data giusta per fare l'albero di Natale?

Quando fare l’albero di Natale?

A Natale meglio decorare casa in anticipo: lo dice la scienza

Se domandi a un italiano, avrai come risposta “l’8 dicembre”, il giorno. Ma non è detto che debba esserci una regola così ferrea. Quindi scopriamo insieme qual è il periodo perfetto per addobbare l’albero di Natale.Ogni anno la stessa storia:La tradizione vuole che si decori proprio il giorno dell'Immacolata Concezione. Ma c'è un filone che vuole anticipare di qualche giorno fissando la data con l'inizio dell'avvento, proprio tra fine novembre e inizio dicembre. Ma decorare casa prima non solo soddisfa chi non vede l’ora che arrivi il Natale,Infatti sono tanti che sostengono che fare l’albero in anticipo renda più felici., ha infatti spiegato a Repubblica.it che, facendo sembrare più lontani le responsabilità e i problemi della vita adulta: "Benché possa esserci una percentuale di ragioni sintomatiche per cui qualcuno voglia ossessivamente addobbare casa in anticipo, nella maggior parte dei casi si tratta di motivazioni nostalgiche o per resuscitare la magia del Natale. In un mondo pieno di stress e ansia - spiega lo psicologo - la gente associa ciò che è correlato al Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all'infanzia. Le decorazioni sono semplicemente un'ancora alle emozioni e all'eccitamento di quando eravamo bambini".Ma le testimonianze dal mondo della scienza relative ai benefici che scaturiscono dall'addobbare in anticipo la casa in vista del Natale non sono finite. Infatti"Guardare l'albero decorato fa venire in mente com'era la vita quando insieme si aspettavano i regali da scartare. Per chi ha perso qualcuno, le vacanze fanno tornare la mente ai bei tempi passati". Emozioni dunque che scaldano il cuore e che sarebbe un peccato avere attorno a sé solo per una ventina di giorni l’anno. Inoltreappendere, a essere più amichevoli.