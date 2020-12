Dicembre global holidays, tutte le festività di dicembre in Italia e nel mondo

December global holidays: il doodle di Google

Festività natalizie: usanze in giro per il mondo

Ilper il nuovo anno è finalmente iniziato eha ben pensato di dedicare un doodle al, ovvero le Festività del mese di dicembre. Con i suoi 31 giorni, infatti, questo mese è ricco di ricorrenze: l’8 si festeggia l’, il 25 il, il 26e il 31Ecco il doodle di Google e tutte lein Italia e nel mondo.Questoè finalmente giunto al suo ultimo mese,. Con i 31 giorni, questo dodicesimo mese delè ricco diche coincidono proprio con il, simbolicamente considerato la fine dell’allungarsi dellee lae della. Sono tante le città nel mondo che, nonostante le inevitabili restrizioni per evitare l'ulteriore diffusione del virus, cercano di ravvivare le imminenti feste natalizie connelle case e per le strade e. Google non ha voluto essere da meno: per augurare buone feste agli infiniti cybernauti il principaledel web ha lanciato un doodle con l'animazione di unche decora il logo dell'azienda con luci natalizie. Alcune famiglie italiane hanno già addobbato la propria abitazione, altre stanno aspettando l'8 dicembre, giorno dell', come vuole la tradizione. Nel frattempo, molti cittadini attendono di sapere quali saranno le restrizioni che segneranno la celebrazione del Natale e quante persone potranno incontrarsi contemporaneamente.Con il tempo tutti i Paesi hanno consolidato una propriaper festeggiare il. In Germania la magia del Natale inizia a farsi sentire durante le celebrazioni di, previste ogni anno tra il 5 il 6 dicembre. Tutte le case hanno unacon quattro candele, una per ogni domenica dell’avvento, e ai più piccoli si dona un calendario contenente, uno per ogni giorno dall’1 al 24 dicembre. Sono immancabili, inoltre, iin giro per il paese. Ini festeggiamenti variano a seconda della regione in cui ci si trova: in Alsazia, ad esempio, i bambini ricevono doni da Babbo Natale e da, l’assistente che ricorda loro come si sono comportati durante l’anno. Gli adulti, invece, si scambiano i doni anon a Natale. Un procedimento simile avviene in Spagna, dove i regali non vengono aperti a Natale ma all’perché consegnati dai Reyes Magos. Come in Italia, inoltre, ilasciano vicino al camino una tazza di latte e dei biscotti per Babbo Natale e anche una carota per, la sua renna.In Africa il nostro albero di Natale viene sostituito dacon sopra grandi fiori bianchi. La sera della vigilia tutte le famiglie si riuniscono e si scambiano. In Giappone le abitazioni sono generalmente decorate con festoni eche si crede abbiano il potere di scacciare gli. In Australia, inoltre, il Natale si festeggia in spiaggia tra. In, infine, dopo la messa della mezzanotte tutti i bambini rompono con dei bastoni delle grosse pentole in coccio, all’interno delle quali sono stati conservati frutti di stagione e confetti.