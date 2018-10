Neoclassicismo In Italia

Il 1700 è il secolo dei lumi, ma non solo. E’ vero che è caratterizzato prevalentemente dal ritorno della centralità del pensiero umano ma l’ Illuminismo vero e proprio abbraccia solo i primi 50-60 anni di questo secolo. In seguito, è possibile assistere a un passaggio tra Illuminismo vero e Illuminismo che cambia, che è impercettibile a livello teorico ma è possibile osservare nella diversa interpretazione degli autori e delle opere delle esigenze del pubblico e proprie, perché hanno bisogno di un’ evoluzione a livello di scrittura guardando anche ad altri canoni.Ora si parla di Neoclassicismo, cioè di una nuova interpretazione di quella che era la classicità: vi è l’esigenza di innovare guardando a ciò che è tradizionale in una dimensione diversa in quanto nel bagaglio dei neoclassicisti vi sono gli ideali di ragione e progresso scientifico che i poeti precedenti, come Tasso, non potevano avere.Questa ideologia è molto simile a quella di Tasso, che rappresenta un’evoluzione rispetto ad Ariosto e un’anticipazione del Barocco, ma Tasso non vive i cardini dell’Illuminismo, quanto l’affermazione delle dottrine religiosa: i contesti trasformano i risultati.Gli autori per antonomasia degli ultimi 30 anni del ‘700 sono Manzoni (con il romanzo storico , che però incarna pienamente il Neoclassicismo) e Foscolo.I termini chiave del Neoclassicismo sono:TRADIZIONE, perché il bagaglio illuminista viene intrecciato e adattato nella reinterpretazione dei classiciNUOVA CLASSICITA’, ossimoro che si risolve con l’analisi dei testi, soprattutto i sonetti, grazie ai quali si evince come, pur riprendendo temi, schemi e strutture della classicità, vi sia una novità per lingua e concetti. Consiste nell’adattare al proprio contesto gli esempi classici.