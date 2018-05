Illuminismo - Cause remote

Cause remote dell’ Illuminismo

L’ Illuminismo (in francese Siècle des Lumières) trova il massimo sviluppo nel XVIII secolo con i filosofi francesi Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau. Tuttavia il preludio alle nuove idee si ritrovano già chiaramente nel XVII secolo nell’ordine economico-sociale, nell’ordine intellettuale, nell’ordine del pensiero giuridico e politico e nell’ordine morale e religioso e cioè:1) nei paesi a sviluppo economico più avanzato, il ceto borghese acquista sempre più importanza creando delle solide strutture capitalistiche2) nascita della scienza moderna basata sul metodo sperimentale invece che sul principio di autorità e conseguente nascita, da Descartes in poi, della filosofia razionalistica che intende spiegare il cosmo con le sole forze della ragione umana3) formazione della scuola del diritto naturale che individua i diritti innati in ciascun uomo, fra cui, di primaria importanza la libertà personale e il diritto alla proprietà. A questo si aggiunge la teoria del contratto sociale: lo Stato è visto come espressione della libera volontà dei cittadini invece che del diritto divino della monarchia.4) forti dubbi ed inquietudini nei confronti delle strutture tradizionali della Chiesa e conseguenti tentativi di riscoprire il carattere dell’originaria fede cristiana, come fanno il Giansenismo ed alcune sette protestanti. Questa atmosfera porta alla creazione di una religione naturale o deismo, comune a tutti gli uomini.5) nascita di un sentimento umanitario generalizzato il cui scopo è di limitare gli orrori della guerra, la barbarie dei sistemi giudiziari in atto e la schiavitù.Tutti questi fenomeni maturano nel XVII secolo soprattutto nei paesi come l’ Inghilterra e l’ Olanda e gettano le basi dell’ Illuminismo. Infatti l’Illuminismo, in ambito filosofico, prosegue le tendenze razionalistiche ed empiristiche nate e maturate nel secolo precedente; negli altri ordini (politico, economico, sociale, religioso) intende distruggere tutto ciò che esiste di caotico, di vessatorio e di illogico per creare una società razionale, fondata sui diritti umani. L’Illuminismo ritiene inoltre che si può arrivare ad un mondo più felice a condizione che si seguano gli insegnamenti della ragione (che tutto illumina) e della natura. Esso rappresenta, in sintesi, un punto di incontro fra l’empirismo inglese, delle esperienze costituzionali e politiche inglesi con il razionalismo francese.