Pindemonte, Ippolito: dai Sepolcri - La necropoli dei Cappuccini di Palermo- vv.125-160

I.Pindemonte: dai Sepolcri: La necropoli dei Cappuccini di Palermo- vv.125-160

Il brano è tratto da un’epistola a Ugo Foscolo ed il titolo ha un evidente richiamo al Dei Sepolcri del Foscolo stesso In esso sono descritti i vasti sotterranei del convento palermitano dei Cappuccini in cui, fino al 1881, furono appese lungo le pareti le salme mummificate dei cittadini più in vista, ancora avvolte nelle loro vesti con tutti i dati necessari per la loro identificazione. Il brano è significativo per il gusto dell’epoca: gusto del lugubre e del sepolcrale

Testo

…Ma cosa forse più ammiranda e forte

colà m’apparve: spazïose, oscure

stanze sotterra, ove in lor nicchie, come

simulacri diritti, intorno vanno

corpi d’anima vôti, e con que’ panni

tuttora, in cui l’aura spirar fur visti.

Sovra i muscoli morti e su la pelle

così l’arte sudò, così caccionne



fuori ogni umor, che le sembianze antiche,non che le carni loro, serbano i voltidopo cent’anni e più: Morte li guarda,E in tema par d’aver fallito i colpi.Quando il cader dell’autunnali foglieci avvisa ogni anno, che non meno spessele umane vite cadono, e ci mandasu gli estinti a versar lagrime pie,discende allor ne’ sotterranei chiostrilo stuol devoto: pendono dall’altolampadi con più faci; al corpo amatociascun si volge, e su gli aspetti smunticerca, e trova ciascun le note forme;figlio, amico, fratel trova il fratello,l’amico, il padre: delle faci il lumecosì que’ volti tremolo percuote,che, della Parca immemori, agitarsisembran talor le irrigidite fibre.quante memorie di dolor comuni,di comuni piacer! Quanto negli anniche si ratti passâr, viver novello!intanto un sospirar s’alza, un confusosinghiozzar lungo, un lamentar non basso,che per le arcate ed eccheggianti salesi sparge, e a cui par che que’ corpi freddirispondano: I due Mondi un picciol varcodivide, e unite e in amistà congiuntenon fur la vita mai tanto e la morte…

Parafrasi

Ma la cosa più ammirevole ed impressionante rispetto a quanto ho prime descritto e quanto mi apparve in questo luogo [Precedentemente, Pindemonte aveva visitato in Sicilia l’Etna, i templi di Agrigento e le antichità di Siracusa. Ora si trova nelle catacombe del Convento dei Cappuccini di Palermo]: locali sotto terra spaziosi con poca luce, in cui corpi senza anima se ne stanno dritti nelle loro nicchie, vestiti nel modo in cui apparivano quando erano in vita. [Il poeta adopera l’espressione “intorno vanno” come se i cadaveri si muovessero con il visitatore lungo le gallerie sotterranee]

Sopra i muscoli ormai senza vita e sulla pelle si nota l’abilità dei mummificatori che ne tirarono fuori ogni sostanza [operazione che avveniva in apposite stanze dette escolatoi che ancora oggi possono essere visitati] in modo tale da permettere ai i volti e alle carni disseccate di conservare ancora le sembianze di un tempo anche se sono passati dalla morte 100 anni o più. La morte sta guardando quei cadaveri che le fanno credere di aver sbagliato il colpo. Quando il cadere delle foglie autunnali ci avverte, ogni anno, che le vite umane cadono altrettanto numerose [l’immagine è senz’altro ripresa da Omero, nella traduzione di V. Monti] e nella ricorrenza dei defunti si è soliti visitare le tombe dei cari estinti, in quei sotterranei discende una folla di visitatori [forse parenti]; dalle volte pendono lampadari a più luci; ognuno si gira verso il corpo amato e sull’0aspetto ormai essiccato ed irrigiditi cerca le forme umane di quando il defunto era in vita: il figlio ritrova l’amico, il fratello trova il fratello, l’amico, il padre; la luce tremolante illumina quei volti che, immemori della morte [la parca] e le fibre irrigidite dal tempo sembrano a volte muoversi [il passaggio dei visitatori crea un lieve spostamento d’aria che porta i resti dei capelli o degli arti a muoversi perché legati al cadavere con dei sottilissimi fili]. Quanti ricordi di dolori in comune e quanti momenti felici passati insieme! Quale riandare e quasi rivivere degli anni trascorsi nel tempo passato che trascorse così rapidamente! Nel frattempo si alza un sospiro, un singhiozzare lungo, un lamento distinto che riecheggiando attraverso le volte si diffonde ovunque a cui sembra che i corpi freddi dei defunti rispondano; il mondo della morte e della vita sono divisi da un piccolo varco e la vita e la morte non furono mai così strettamente legate.