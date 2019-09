Parini, Giuseppe – “Il risveglio”

Parini – “Il risveglio”

Il “” è la parte iniziale del poemettodi. Dopo la presentazione del protagonista (cioè del “”) e del narratore, il poeta descrive il risveglio delEgli si svegliava quando il sole era già alto, dato che era andato a dormire all’alba, allorché i contadini e gli artigiani iniziavano la loro giornata lavorativa.Il mattino sorgeva in compagnia dell’alba prima del sole che poi appariva grande sul più lontano orizzonte a rendere lieti gli animali, le piante, i campi e le acque. Allora il laborioso contadino si alzava dal caro letto che la moglie fedele e i suoi figli più piccoli avevano riscaldato durante la notte; poi, portando sul collo i suoi attrezzi agricoli, andava al campo con il bue che gli camminava lentamente davanti, e lungo il piccolo sentiero scuoteva dai rami curvi le gocce di rugiada che, come gemme, riflettevano i nascenti raggi del sole. Anche il fabbro si alzava all’alba, riapriva la rumorosa officina e ritornava alle opere non terminate il giorno precedente, sia se lavorava a rendere sicuri i forzieri all’inquieto ricco fornendoli di una chiave complicata e di meccanismi di ferro, sia se voleva incidere gioielli e vasi d’argento e d’oro per ornamento di spose novelle o di mense.Rivolgendosi al, il narratore lo tranquillizzò dicendo che non c’era bisogno di inorridire al suono di quelle parole, perché non era quello il suo mattino. Lui non si era seduto a una povera mensa mentre il sole tramontava, e l’altra sera non si era andato a coricare in un letto scomodo alla luce incerta del crepuscolo, come era condannato a fare l’umile popolo.Giove, con loro benevolo, aveva concesso un altro destino ai nobili, figli di dei, quei nobili che erano un’adunata di semidei terreni: e al narratore spettava il compito di guidarli lungo una strada diversa con accorgimenti e leggi diverse.Ilaveva prolungato la notte molto più altre rispetto al popolo tra i conviti, il teatro d’opera e il gioco d’azzardo; e infine stanco, stando in una carrozza d’oro turbò in lontananza la quiete aria notturna con il rumore delle ruote e con il calpestio di cavalli velocissimi, e intorno a lui rischiarò le tenebre con fiaccole splendenti, così come accadde quando Plutone (dio degli Inferi) fece rimbombare il territorio siciliano dal Tirreno allo Jonio, con il carro a cui davanti splendevano le fiaccole delle Furie con capelli di serpente.In quel modo quella notte era ritornato nel palazzo; ma lì lo attendeva per nuovi impegni la mensa, che ricoprivano cibi stuzzicanti e vini inebrianti di colli francesi, o spagnoli, o toscani, o la bottiglia ungherese a cui Bacco (dio del vino) concesse una corona di verde edera, e le disse di prendere posto come regina delle mense. Infine si addormentò nelle mattinate e il fedele servo abbassò i tendaggi di seta.Era perciò giusto che Morfeo (dio del sonno) non lo riscuoteva dal sonno profondo i sensi stanchi prima che il giorno già pieno tentava di penetrare attraverso gli spiragli delle imposte dorate, e prima che i raggi del sole segnavano a fatica in qualche angolo la parete della sua stanza. Adesso le attività piacevoli della sua giornata dovevano iniziare; e da quel momento il narratore doveva iniziare il suo compito , doveva ammaestrare icon i suoi precetti attraverso la poesia.Già i servitori avevano udito lo squillo del campanello a loro vicino, che aveva scosso il, ed erano accorsi, pronti a spalancare le imposte, facendo attenzione che il sole non lo colpisse direttamente negli occhi.Ora ilsi sollevava un pochino, e si appoggiava ai cuscini dietro le spalle. Poi passava l’indice destro sopra gli occhi per cancellare da lì le ultime tracce del sonno; poi sbadigliava silenziosamente.Poi entrò un nuovo servitore e gli chiese quale delle sue consuete bevande preferiva bere, o una calda cioccolata oppure un caffè.