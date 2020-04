Parini, Giuseppe - Il Giorno (9)

Il giorno

Struttura

Trama

Il mattino

Il mezzogiorno

Il vespro

La notte

E' un poema in endecasillabi sciolti, all'incrocio fra il genere didascalico e quello satirico.L'opera è divisa in quattro parti: Il Mattino, Il Mezzogiorno, Il Vespro e La Notte e di queste il poeta ne pubblicò solamente due (Il Mattino e Il Mezzogiorno).Notiamo quindi che l'opera è divisa nei 4 momenti tipici di una giornata.E' il racconto di una giornata tipo di un giovane nobile, definito come "Giovin Signore", un ragazzo che vive nel lusso e che ha tutte le comodità.Il racconto è svolto dal punto di vista di un Precettore che fa da guida al Giovin Signore, da una parte egli si mostra convinto degli ideali del suo mondo ma in realtà assume una prospettiva critica, manifestata grazie alla figura dell'ironia; questo perché quel mondo nobiliare era corrotto e pieno di vizi, cosa che andava assolutamente contro il pensiero illuminista.Il racconto inizia con la descrizione dell'alba: mentre le persone comuni si apprestano ad andare al lavoro, il Giovin Signore va a dormire dopo una notte all'insegna del gioco e del divertimento.Quindi si sveglia e viene vestito dai servi come un eroe cavalleresco in parodia, pronto ad incontrare la sua Dama (si nota che egli non è suo marito, bensì il "cicisbeo, cioè l'amante ufficiale).La scena è quella del pranzo del Giovin Signore con la sua Dama, ove alla tavola è presente anche un ospite vegetariano, il quale raccontò alla Dama l'episodio in cui un servo osò dare un calcio alla sua cagnetta e fu perciò licenziato, questo per indicare la sua condanna verso la crudeltà sugli animali.Intanto il Giovin Signore si atteggia con la sua cultura, citando autori come Rousseau e Voltaire per fare bella figura.Concluso il pranzo, i nobili si spostano per il caffè, mentre alle soglie del palazzo si raduna una piccola folla di poveri attirati dal buon odore dei cibi.Parte incompleta in cui viene descritta una passeggiata in carrozza del Giovin Signore con la Dama, intenti a far visita ad una giovane donna che ha appena avuto un figlioAltra parte incompleta; il Giovin Signore e la sua Dama vanno a una festa e nel momento in cui si preparano i tavoli da gioco il poema si interrompe.