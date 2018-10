Parini, Giuseppe - Cicibeismo e satira de "Il Giorno"

Parini - Cicibeismo e satira de "Il Giorno"

• Il giorno è un Opera di Giuseppe Parini scritta in endecasillabi sciolti• L'argomento principale è la descrizione della giornata di un Giovin Signore della nobiltà milanese• La scansione dell'Opera prevede tre momenti : il mattino, il mezzogiorno e la sera• Il mattino è stato composto nel 1763, il mezzogiorno nel 1765 e la sera invece è la parte dell'opera rimasta incompiuta e suddivisa poi in vespro e notte• Il genere a cui appartiene l'opera è la, genere classico diffuso in periodo illuminista.• L'impianto si presenta descrittivo più che narrativo• Iltrascorre le sue giornate in maniera ripetitiva. Si corica all'alba dopo una notte a teatro e al tavolo dal gioco, si risveglia a mattina inoltrata riceve visite gradite come il maestro di violino o di francese e sgradite (artigiani, contadini) e dopo la toeletta si concede alla sua dama• Fortemente presente nell'opera è il concetto di, una convenzione in vigore dall’che in realtà è una forma di adulterio socialmente legittimato. L'etimologia del termine riproduce l'onomatopea di una• Viene fortemente criticato da Parini in quanto contrario al concetto di• La satira dell'opera è resa tramite• Il pedagogo finge di accettare lo stile di vita del suo pupillo ma tramite alcune iperboli esalta come eventi portentosi l'azione dello sbadigliare bere compiute dal Giovin Signore• Alla figura melliflua e servile del precettore si contrappone lodi Parini