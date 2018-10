Parini, Giuseppe - Il Giorno, ambiguità

Uno dei concetti portanti dell'opera il giorno di Giuseppe Parini è l'ambiguità. Le descrizioni sensuali e minuziose di vini, cibi, stoffe, bevande, minoli, toeletta se da una parte sono un espediente perseguito da Parini peril suo pupillo e sottolineare la vanità dei nobili dall'altra sembrano rivelare un certodel poeta per la vita dei signori. Secondo i criticidello scrittore appare inequivocabile e il contrasto tra lo sdegno morale e il vagheggiamento è evidente ma se questo aspetto non fosse contemplato l'opera sarebbe monotona.Lo stile dell'opera è in perfetta coerenza con i concetti di cui è portatrice. L'utilizzo del linguaggio aulico serve a rendere l’espediente della. Anche per le descrizione di situazioni banali si fa un ampio utilizzo di termini elevati, perifrasi, erudizione geografica. L'aggettivo viene utilizzato con.Il linguaggio però non è solo parodico in quanto assume una personale autonomia e rivela ambiguità tra edonismo e moralismo, caratteristica di tutta l'opera. Benché da un'attenta analisi dell'opera è innegabile la presenza di forti contrasti, l'ambiguità non è un limite per l'arte dello scrivere del poeta e al contrario ispira unache inducono il lettore a riflettere sul significato della produzione.