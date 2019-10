Illuminismo in Italia e Cesare Beccaria

L’illuminismo in Italia

Cesare Beccaria

In Italia, I maggiori centri di diffusione dell’Illuminismo furono Napoli e Milano. A Milano nasce il “Caffè“ un giornale di stampo illuministico in cui scrissero penne illustri come i fratelli Verri e Cesare Beccaria.Cesare Beccaria, milanese, padre di Giulia Beccaria (madre di Manzoni). È il personaggio più in vista dell’ Illuminismo Italiano.Il suo trattato “Dei delitti e delle pene” si schiera contro la pena di morte e la tortura.Secondo Beccaria, la tortura oltre ad essere una pratica crudele, medievale, non serve a fare confessare i delitti poiché uomini robusti, forti potrebbero essere più resistenti,mentre uomini più deboli, sotto tortura potrebbero confessare delitti non commessi. Innovativo è il suo pensiero riguardo la Pena Capitale. Secondo l'autore c’è distinzione tra reato e peccato: il primo è punibile dalla giustizia terrena, il secondo è punibile solo da Dio. Lo stato non ha il diritto di togliere la vita ad un uomo, perché a sua volta si macchierebbe di un reato. Si punirebbe così un omicidio per mezzo di un altro omicidio. Inoltre la pena di morte, non ha mai fatto diminuire i reati. Anzi lo spettacolo della pena capitale induce gli uomini agli istinti più bassi, bestiali. Il saggio ebbe grandissima risonanza non solo in Italia ma anche in Europa, tanto che la zarina di Russia Caterina II abolì la pena di morte nel suo stato e invitò Beccaria nella sua corte.