Goldoni, Carlo - Teatro e comicità

Goldoni - Comicità

• Carlo Goldoni opera riformando il mondo della commedia e impone con le sue opere un nuovo modello di comicità• Prima di lui esisteva la cosiddettabasata su maschere tradizionali dalla forte ripetitività, improvvisazione a partire da un canovaccio è ricolma di volgarità, una costruzione incoerente e poca aderenza al reale• Molti prima di lui avevano proposto una riforma ma limitata all'ambiente letterario e circoscritta al mondo dell• Goldoni invece rappresenta l'autentico uomo di teatro e rende Venezia in pochi anni la capitale di quest'arte• Il mondo e il teatro sono secondo Goldoni rispettivamentee l'azione combinata di queste due sfaccettature del reale riescono a rendere il concetto di vero somiglianza• I caratteri secondo Goldoni sono finiti nel numero ma infiniti nella specie• I vizi e le virtù e le passioni assumono rilevanza rispetto all'ambiente sociale di riferimento• La distinzione convenzionale che esiste tra le sue commedie tende a distinguere lecome La locandiera e lema questi due aspetti alla fine si compenetrano• Goldoni benché sia un innovatore non riesce ancora a cogliere la tragicità delle accidie interiori o il realismo dima è evidente in tutta la sua produzione il distacco dalla commedia dell'arte