I voti delle pagelle sono pubblici? Come funzionano i dati personali a scuola

Tempo didi fine quadrimestre per migliaia di studenti. Le valutazioni di metà anno sono un momento cardine dell’attività didattica nel quale l’alunno prende coscienza della sua preparazione in questa prima parte dell’anno scolastico.Come ormai ogni anno diventa di dominio pubblico l'annosa questione sullaSul sito online delè stato pubblicata una serie di 15 domande e risposte che offrono indicazioni chiare e concrete a dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie. Vediamo quali sono le più interessanti.Ad esempio, gli esiti degli scrutini e degli esami di Stato sono pubblici?ì. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, se uno studente è Dsa non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.Altro tema particolarmente "scottante" riguarda l'utilizzo dello smartphone. In questo casoall'interno delle aule o nelle scuole stesse.A scopi didattici, però, è possibile registrare una lezione:. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.Sì, si può, ma. Può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli.La pubblicazione di foto degli alunni sui siti istituzionali o sui social afferenti alla scuolala realizzazioni di eventi quali recite, progetti e attività scolastiche. Le riprese degli eventi dovrebbero essere limitate a riprendere l'intero gruppo nello svolgimento dell'attività, evitando i primi piani. Gli studenti devono essere sempre ripresi in atteggiamenti positivi o costruttivi, mai negativi.Il diritto–dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica(in particolare di minori). Non possono essere diffusi dati sul credo religioso degli alunni o sulla loro salute. Non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute. Non si può nemmeno parlare degli alunni coinvolti in caso di bullismo.Le scuole, sia pubbliche che private,, indicando i responsabili del trattamento. Si intende che gli interessati non sono solo gli studenti, ma anche le famiglie, e gli stessi docenti.