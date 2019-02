Nonostante non sia passato poi molto dalla fine delle vacanze natalizie, molti studenti sono già proiettati verso il secondo break dalla scuola di quest'anno. Parliamo delle attesissime vacanze di Pasqua 2019! Anche se si tratta solo di una settimana, questa è quasi vitale per riprendere le energie prima dell'ultimo mese di sprint finale.

Questi giorni di pausa vengono affrontati in modi diversi dagli studenti. C'è chi decide di partire e mollare definitivamente i libri a casa.

C'è chi invece si concede un fuga al mare o in montagna portandosi dietro qualche libro, giusto per mantenere il cervello in funzione per il rientro. E poi ci sono i supereroi che restano a casa a studiare. In qualunque modo passerete le vostre vacanze di pasqua, saranno comunque dei giorni utili per spostare la sveglia e concedervi un po' più di riposo. Ma vediamo quanto manca esattamente alle vacanze!

Quanto manca alle vacanze di Pasqua 2019?

L'inizio delle vacanze di Pasqua per la maggior parte le regioni italiane è fissato per il 18 aprile 2019. A dirlo, sono i calendari scolastici regionali.Unica eccezione la provincia di Trento, che ha posticipato di un giorno la fine delle lezioni, forse anche per il maxiponte del 25 aprile.Nelle altre regioni, per quanto riguarda il giorno in cui si tornerà sui banchi ci sono diverse possibilità. Toscana, Bolzano, Puglia, Emilia-Romagna, Sardegna, Lazio e Molise rientreranno il 23 aprile. Per Calabria, Umbria, Lombardia, Valle D'Aosta, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Piemonte, Veneto e Marche contando il 25 aprile (giorno di festa nazionale) il rientro è stabilito per il 26. Gli studenti della Liguria toneranno a scuola il 22, mentre in Campania si rientra il 27, addirittura 10 giorni di vacanza!

Tenete duro!