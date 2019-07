Vacanze di Carnevale: le date del 2020 e le scuole chiuse

Le vacanze di Carnevale 2020: date calendario scolastico tutte le regioni

Vacanze di Carnevale 2020 Abruzzo : le scuole resteranno chiuse il 25 febbraio , in occasione del Martedì grasso.

: le scuole resteranno chiuse il , in occasione del Martedì grasso. Vacanze di Carnevale 2020 Basilicata : più fortunati, rispetto ai loro compagni abruzzesi, sono gli studenti della Basilicata che non andranno a scuola il 24 e 25 febbraio . Per loro, le vacanze di Carnevale, saranno quindi più lunghe!

: più fortunati, rispetto ai loro compagni abruzzesi, sono gli studenti della che non andranno a scuola il . Per loro, le vacanze di Carnevale, saranno quindi più lunghe! Vacanze di Carnevale 2020 Bolzano : i più invidiati, però, saranno sicuramente gli studenti della Provincia di Bolzano . Il motivo? Le loro possono essere davvero chiamate vacanza di Carnevale: resteranno, infatti, a casa da sabato 22 febbraio a sabato 29 febbraio . Per gli studenti della provincia di Bolzano, quindi, una settimana di vacanza…in maschera!

: i più invidiati, però, saranno sicuramente gli studenti della . Il motivo? Le loro possono essere davvero chiamate vacanza di Carnevale: resteranno, infatti, a casa . Per gli studenti della provincia di Bolzano, quindi, una settimana di vacanza…in maschera! Vacanze di Carnevale 2020 Campania : Per festeggiare il Carnevale, i ragazzi della Campania avranno due giorni di stop delle lezioni: lunedì 24 e martedì 25 .

: Per festeggiare il Carnevale, i ragazzi della Campania avranno due giorni di stop delle lezioni: . Vacanze di Carnevale 2020 Friuli Venezia Giulia , le scuole rimarranno chiuse da lunedì 24 fino a mercoledì 26 febbraio.

, le scuole rimarranno chiuse Vacanze di Carnevale 2020 Friuli Venezia Giulia : anche gli studenti della Lombardia, così come quelli della Campania , avranno a disposizione due giorni per festeggiare il Carnevale: venerdì 28 e sabato 29 febbraio .

: anche gli studenti della Lombardia, così come quelli della , avranno a disposizione due giorni per festeggiare il Carnevale: . Vacanze di Carnevale 2020 Piemonte : in Piemonte , invece, gli studenti rimarranno a casa da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio .

: in , invece, gli studenti rimarranno a casa . Vacanze di Carnevale 2020 Puglia : un giorno solo, il 25 febbraio , per i ragazzi della Puglia .

: un giorno solo, il , per i ragazzi della . Vacanze di Carnevale 2020 Sardegna : n solo giorno di vacanza, martedì 25 febbraio , anche per gli studenti della Sardegna .

: n solo giorno di vacanza, martedì , anche per gli studenti della . Vacanze di Carnevale 2020 Trento : nella Provincia di Trento , gli studenti potranno dedicarsi al Carnevale da sabato 22 febbraio a martedì 25 febbraio .

: nella , gli studenti potranno dedicarsi al Carnevale . Vacanze di Carnevale 2020 Valle d'Aosta : gli studenti della Valle d’Aosta avranno 3 giorni per organizzare feste in maschera: per loro la scuola rimarrà chiusa da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio .

: gli studenti della avranno 3 giorni per organizzare feste in maschera: per loro la scuola rimarrà chiusa . Vacanze di Carnevale 2020 Veneto: per gli studenti del Veneto non andranno a scuola dal 24 al 26 febbraio.

Carnevale 2020: regioni dove non ci saranno vacanze

Calabria

Emilia Romagna

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Sicilia

Toscana

Umbria

Ilnon è ancora iniziato ma non sono certo pochi i ragazzi che stanno già ‘studiando’, per così dire, il calendario scolastico regionale della propria regione. Il motivo non è certamente la smania di ritornare sui banchi di scuola, bensì la curiosità di sapereSe però, è facile individuare i giorni di pausa che si avranno nel periodo natalizio e in quello pasquale, così come eventuali ponti a ridosso della Festa di Ognissanti o del 1° maggio, più complicato è capire se in occasione delci sarà o meno uno stop e soprattutto di quanti giorni. Noi di Skuola.net, abbiamo quindi deciso di fornirvi un quadro completo, regione per regione, delle vacanze in occasione della festa più colorata dell’anno!Non importa quanti anni tu abbia, ilva festeggiato sempre e comunque. Si tratta, infatti, della festa più colorata e divertente dell’anno in cui è possibile dare spazio alla proprio fantasia, senza limiti. E proprio in occasione dele permettere così ai ragazzi di godersi appieno questa festa. Ma quali regioni, e per quanto giorni, hanno previsto la? Ecco la lista completa!Non tutte le Regioni, all’interno dei rispettivi calendari scolastici regionali, hanno previsto uno stop delle lezioni in occasione del. Diverse, infatti, non hanno contemplato una pausa in occasione di questa festa. Ecco la lista completa dellein concomitanza del Carnevale secondo il calendario scolastico pubblicato dalla Regione:Per tutti gli studenti che risiedono in una di queste regioni, in teoria, non ci saranno giorni di vacanza a ridosso del Carnevale.perché, vistaha, è possibile che il singolo istituto decida di chiudere per uno o più giorni proprio in occasione di questa festa. L’importante, infatti, è assicurare 200 giorni di lezione ai ragazzi! Non ti resta quindi che aspettare l’inizio del nuovo anno scolastico e capire se la tua scuola interromperà o meno le lezioni in occasione delIn caso negativo, non disperare, perché vacanze o meno, avrai comunque la possibilità di festeggiare, magari proprio in classe assieme ai tuoi compagni, e dare spazio alla tua fantasia attraverso la scelta della tua maschera preferita!