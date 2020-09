Scuola, alzare la voce e cantare in classe aumenta il rischio Covid

Alzare la voce e cantare in classe: senza mascherina aumentano il rischio Covid-19

Cantare in aula è pericoloso?

che il Ministero dell’Istruzione, con l’aiuto del Comitato Tecnico Scientifico, è intenzionata a. Infatti, dopo le grandi incertezze sulle modalità del rientro in aula dopo, sembrerebbe tutto pronto per accogliere nuovamente gli studenti di tutta Italia nelle scuole.Ovviamente, ma le regole da tenere in classe sono comuni a tutte le regioni: una su tutte quella che riguarda l'uso delle mascherine. Le linee guida, infatti, del Comitato Tecnico Scientifico stabiliscono che è necessario indossarle a scuola, ma che è possibile toglierle al banco se è possibile il distanziamento di almeno un metro e in situazione statica. Ma c'è: in "situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione". Un esempio? Quando si canta o si alza la voce. Ecco perché.Durante un’intervista del Corriere.it , direttore della Sanità in Emilia Romagna, ha spiegato come alzare la voce in classe potrebbe essere pericoloso. “Urlare aumenta lo spargimento di goccioline che se, infette, hanno la capacità di contagiare. È difficile pensare che tutti in una classe si ricordino che è saggio non alzare la voce o restare in silenzio ma se lo facesse la maggioranza sarebbe sufficiente”, queste sono le parole dell’esperta, che senza dubbioPer lo stesso concetto delle urla,. Infatti, sempre secondo la dottoressa Kyriakoula (Licia) Petropulacos, il canto è al pari delle urla in quanto a pericolosità: “Il canto alle lezioni di musica? Meglio soprassedere a meno di non essere dovutamente distanziati. - ha continuato la dottoressa, che poi è passata a, evidenziando alcuni aspetti ai quali prestare attenzione - Il punto critico sono proprio i comportamenti individuali e infatti sarà molto importante la sensibilizzazione degli studenti. Nessuna precauzione funziona, neppure la più rigorosa, se non viene rispettata. Come risponderanno i ragazzi e le famiglie? È un’incognita. Ci vorrà attenzione nell’evitare comportamenti finora considerati innocui, tipici degli alunni specie durante la ricreazione, e che oggi potrebbero essere un rischio”. Insomma, il rientro a scuola dovrà essere un lavoro di squadra tra alunni, insegnanti e famiglie. E se non si è sicuri di riuscire a regolare il volume, meglio indossare la mascherina.