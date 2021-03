Nuovo Dpcm, dopo Pasqua ancora restrizioni ma si potrebbe tornare in classe

Scuola: l'importanza di tornare in classe

Possibile riapertura delle scuole anche in zona rossa

Come sarà la situazione pandemica dopo Pasqua

Sono moltissimecon il risultato di migliaia di studenti in Dad al 100%, e secondo le previsioni degli esperti, almeno fino a Pasqua,. Infatti si sta già pensando alla riapertura delle scuole dopo Pasqua: ma come sarà? Si potràScopriamo le proposte e le ipotesi più diffuse.Stamattina, 24 marzo 2021,ha tenuto un discorsoin vista del Consiglio europeo, nel quale ha esplicitato: "Mentre la campagna vaccinale procede è bene pensare di pianificare le riaperture. Se la situazione epidemiologica lo permette cominceremo a riaprire la scuola in primis e almeno le scuole primarie e dell’infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, speriamo subito dopo Pasqua”. Un'altra autorevole voce intervenuta in merito alla chiusura delle scuole, apparso nella trasmissione “Che tempo che fa” ha dichiarato: “Nei mesi passati la scuola ha fatto di tutto per restare aperta, anche nelle zone rosse i bambini fino alla prima media erano a scuola. I nostri insegnanti hanno imparato a usare gli strumenti per la dad, non è vero che scuola è stata ferma, chiusa. Non si è mai fermata, i nostri insegnanti hanno tenuto aperto fintanto che non si è presentato questo nuovo appuntamento un virus che nel frattempo è cambiato. - E ha quindi concluso - Non accetto l’idea di una scuola bloccata”.Tuttavia ancora, anche se ricordiamo che il decreto con le restrizioni attualmente in vigore scadrà subito dopo Pasquetta, vale a dire il 6 aprile 2021. A rendere più chiaro che il Governo non ha ancora preso posizione, intervenuto a '' su Rai3: "In questo momento il governo non ha preso nessuna decisione, ci confronteremo e decideremo. Ci siamo confrontati con i tecnici sulla curva epidemiologica, non abbiamo discusso di misure. Non c'è nessuna decisione". Infatti l’idea comune del governo e del Ctsuna volta scavalcato il weekend di Pasqua. Tra le ipotesi che circolano con insistenza, come riporta anche Adnkronos , c'è quella di una, allentando però la stretta in vigore a Pasqua soprattutto per permettere alle scuole di tornare in presenza, consentendo quindi il ritorno sui banchi -scuola dell'infanzia e primaria. Ma è ancora, nonostante la maggioranza del Governo chiede una riapertura delle porte degli istituti scolastici, con il ministro dell'Istruzione Patrizionel ruolo di portavoce di queste intenzioni, che intanto ha assicurato che: "Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire", ha puntualizzato incontrando Comuni e Province.La linea del governo per il post-Pasqua sembrerebbe dunque quella della, prestando, come già detto,Ma il punto focale imprescindibile per la riapertura sembrerebbe però quello della, che dovràper consentire una graduale diminuzione delle misure prese finora. Decisivoche come riportato da Adnkronos , porterà una nuova chiarezza sulla la strategia che i leader decideranno di assumere e mettere in campo con il Regno Unito e con big pharma, visti i malumori crescenti sulla Commissione Ue per la lentezza delle consegne. Molto quotata è ancheper una settimana o una decina di giorni, "di certo sicura e anche un po' meno dolorosa", spiega una fonte di governo all'Adnkronos,