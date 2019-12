Supplenti, riapre la terza fascia: quali sono i requisiti per entrare in graduatoria e insegnare

Supplenti, riapre la terza fascia

Supplenti, riapre la terza fascia: che cos'è

Il decreto scuola, approvato martedì scorso in prima lettura alla Camera, apre nuovi spiragli per gli insegnanti. In occasione dell’aggiornamento graduatorie istituto del 2020 ci sarà infatti la riapertura della terza fascia. Ciò vuol dire che sarà possibile per nuovi aspiranti docenti inserirsi nelle graduatorie utili per le supplenze.All'interno del provvedimento (all'articolo 1-quater), si prevede proprio lada utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche, in subordine alle graduatorie ad esaurimento.Per quanto riguarda i nuovi inserimenti in terza fascia, potranno partecipare alla selezione ancheche, oltre al titolo di studio valido per l’insegnamento, devono però essere in possesso anche die nelle metodologie e tecnologie didattiche. Ma per i nuovi inserimenti in terza fascia si potranno candidare anche quei docenti già iscritti in precedenza e che oggi vorrebbero far valere nuovi titoli per altri insegnamenti.Ma cosa significa terza fascia? Si tratta di graduatorie, relative a singoli istituti, che comprendono tutti, ma ancoradell’abilitazione. I dirigenti scolastici, in caso di esaurimento delle graduatoria di istituto di prima fascia e di seconda fascia, pescano dalla terza fascia i docenti non abilitati per assegnare le supplenze che man mano serviranno per mandare avanti la didattica: annuali fino al termine delle attività didattiche, per posti che dopo il 31 dicembre diventano disponibili per l’intero anno oppure, nel caso più frequente, per sostituire i docenti temporaneamente assenti. Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento delle graduatorie d’istituto[h2Supplenti, quali sono i requisiti per insegnare[/h2]Per accedere alla professione di docente(vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale). Solo per alcuni insegnamenti è sufficiente il possesso di uno specifico diploma (docenti di scuola dell’infanzia e primaria, educatori nei convitti/educandati ed insegnanti tecnico-pratici). Per l’insegnamento di sostegno valgono i medesimi titoli di studio: esiste una priorità per coloro che sono anche in possesso della specializzazione. Come si acquisisce l'abilitazione? Per quanto riguarda lal’abilitazione può essere acquisita con la laurea in Scienze della formazione primaria, secondo quanto disposto dal DM 249/10. Per lal’abilitazionee la ottiene chi supera le prove concorsuali con una votazione di almeno 7/10 per prova.