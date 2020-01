Scuole da incubo: quando i fondi per l’edilizia scolastica non bastano

Scuola a pezzi: la denuncia degli studenti

Una situazione, sia per gli studenti che per i professori, è quella che sta andando avanti da mesi all'interno di uno dei tre plessi dell'Istituto di, nella periferia ovest di Roma. La scuola si presenta cone persinoscolastici.Proprio per questo, l'Istituto Superiore "Via Silvestri 301" è diventato protagonista della prima puntata di "", il nuovo format di Fanpage.it e Skuola.net.Skuola.net e Fanpage si sono messiper dar voce a una situazione diventata ingestibile,gli alunni dell'Istituto: "Si è allagato il soffitto, abbiamo queste immagini dell'acqua che è colata fino al piano terra e sono crollati i controsoffitti. In un laboratorio c'era un topo morto a terra. Abbiamo chiesto alla preside di fare una disinfestazione, ma non è stata mai fatta".Nel corso dei mesi, però, qualcosa si è mosso. Tra le riprese e la pubblicazione del servizio che vedrete di seguito, infatti, sono stati compiuti dei lavori, come sostiene la preside. "I lavori sono stati nel frattempo portati a termine e presentati al Consiglio d'Istituto - ha detto la preside Paola Vigoroso, raggiunta telefonicamente -. Sono stati fatti sforzi economici incredibili per riparare le aule. Non ci sono fondi, abbiamo utilizzato soldi di tasca nostra per ridare dignità al plesso".