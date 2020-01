Il Viaggio della Memoria 2020: studenti ripercorrono il dolore della Shoah

L’unione di Miur e UCEI contro ogni intolleranza e discriminazione

Azzolina: i nostri studenti speranza per il futuro

Gli studenti delle scuole coinvolte

sono i giorni che hanno portatoaccompagnati dai docenti e dalla neo ministra dell’istruzione, nei luoghi della memoria in occasione dell’Il viaggio è stato scandito da diverse tappe storicamente significative in, passando prima per la capitaleper poi direzionarsi verso ilGuarda anche:Ad accompagnare gli studenti nelle tappe della memoria, oltre alla ministra Azzolina, sono stati presenti anche il Sottosegretario del Miur Giuseppe De Cristofaro, la Presidente dell’) Noemi Di Segni, e infine David Ermini, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).A testimonianza diretta delle tragicità subite ad Auschwitz inoltre la visita è stata patrocinata anche anche dae al campo di concentramento di Auschwitz, Tatiana Bucci e Oleg Mandic.Il compito di condurre gli studenti all’interno dei siti visitati (tra cui anche l’ex ghetto nazista di Podgorze e la Sinagoga Tempel) è stato affidato ad una guida di eccezione, lo storico Marcello Pezzetti che ha illustrato gli eventi storici salienti avvenuti nei luoghi percorsi.Per la prima volta inoltre, si rileva anche la presenza didi Roma e di Ostia.Lo scopo del viaggio è quello di sensibilizzare e promuovere una vera e propria cultura al rispetto dell’altro contro ogni forma di discriminazione e di violenza. Le parole della ministra dell’Istruzione non lasciano dubbi in proposito: “Coltivare la memoria è essenziale per costruire un futuro di pace. Per evitare che le tragedie del passato possano riproporsi. La Storia è una grande maestra”.Proprio per sancire questo intento di convivenza e tolleranza pacifica, appare chiaro allora il gesto simbolico di firmare, all’interno della Sinagoga,tra il Miur, l’UCEI, il CSM, l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e infine il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Il neo ministro Azzolina ha così commentato la sua partecipazione: "Sono stata qui negli scorsi anni, ma oggi l'emozione e la commozione sono ancora più grandi perché ho la fortuna di essere qui con i nostri studenti. I nostri studenti porteranno in classe ciò che hanno visto oggi e saranno la speranza per il nostro futuro: lotteranno, ne sono certa, contro ogni forma di odio, discriminazione, razzismo, perché oggi in Italia ne abbiamo bisogno.""Gli studenti portino a casa il ricordo, la memoria - ha detto ancora Azzolina - E' una questione di emozioni ma soprattutto di conoscenza, di non essere indifferenti". "Oggi in Italia stiamo vivendo un periodo buio. Ho molta speranza che gli studenti ce la facciano a essere adulti migliori di noi".I circa cento studenti selezionati per visitare i luoghi della memoria, appartengono a scuole disseminate su tutto il territorio italiano che non solo hanno promossoma all’interno di queste iniziative, hanno anche realizzato i lavori più belli e significativi, riflettendo con profondità sulle tematiche relative allo sterminio nazista.Il Miur e l’UCEI hanno dunque selezionatoche attraverso l’uso e la combinazione sapiente di arti figurative e musicali e tecnologie hanno saputo creare ed elaborare progetti di valore significativo su queste delicate tematiche.Gli originali progetti realizzati dalle scuole spaziano infatti tra diversi interessi culturali e si muovono train cui gli studenti sono i protagonisti di uno spettacolo teatrale che inscenaavvenuto sempre all'interno dei campi di concentramento.