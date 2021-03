Nuovo Dpcm, le zone dove potrebbero chiudere le scuole: quasi 6 milioni di studenti a rischio Dad

Verso la Didattica a distanza per 6 milioni di alunni

Scuole chiuse, la situazione regione per regione

L'inizio della prossima settimana, per il mondo della scuola, potrebbe tradursi nell'. Sarebbe uno degli effetti più evidenti del primo Dpcm dell'era Draghi. In base al testo del provvedimento, che entrerà in vigore il 6 marzo,infattiladdove – seppur il loro territorio si trovasse in zona arancione o gialla – ci fosse un'elevata incidenza del virus sul totale della popolazione (più di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti).Un deciso cambio di passo rispetto a quanto accaduto sinora, con i bambini della scuola dell'infanzia, delle elementari e della prima media che non hanno mai smesso di andare a scuola per via del 'colore' della regione ma solo, eventualmente, per una decisione più restrittiva dei singoli governatori.Leggi anche:Il risultato di queste nuove regole?– ovvero circa 3 su 4 di quelli iscritti nei vari ordini e gradi –, dalle scuole dell'infanzia alle superiori. Il doppio di quelli attualmente costretti a seguire le lezioni online (la maggior parte, tra l'altro, dalla seconda media in su) per effetto di precedenti ordinanze regionali e disposizioni del Ministero della Salute. Numeri così alti non venivano toccati dalle chiusure della scorsa primavera. A stimarlo è unoche, prendendo a riferimento gli ultimi dati messi a disposizione dalla Fondazione Gimbe (che rileva l’incidenza dei positivi al Covid sul totale della popolazione dei singoli territori), regione per regione,che per la collocazione in zona rossa o in zone con elevato indice di contagiIn base all'analisi, se venissero confermate le proiezioni sugli indici RT delle regioni, da lunedì 8 marzo potrebbero restare a casa, nel dettaglio:. Che, sommati, fanno più di 6 milioni e 200mila alunni, ovveronegli istituti statali e paritari d'Italia. Di conseguenza, continueranno in presenza (con la consueta alternanza del 50%-75% per gli studenti delle superiori) solo poco più di 2 milioni di bambini e ragazzi (il 27%), così distribuiti: quasi 436 mila di scuole dell’infanzia a scuola, quasi 818 mila della primaria, quasi 539 mila della scuola secondaria di I grado, 480 mila studenti delle superiori (questi ultimi, come detto, parzialmente in Dad)., che colpirebbe tutti i gradi scolastici,. Con solo 5 regioni - Veneto, Lazio, Sicilia, Calabria, Val d’Aosta - che, almeno per un'altra settimana, scongiurerebbero il 'lockdown della didattica'. A cui naturalmente va aggiuntache,. Le 'nuove' regioni interessate dal blocco totale della didattica in presenza, che andrebbero ad aggiungersi alle situazioni già note, sarebbero la Lombardia (con 1,4 milioni di alunni in Dad), la Campania (945 mila), l’Emilia Romagna (620mila), la Puglia (585 mila), il Piemonte (573 mila), la Toscana (505 mila), le Marche (212 mila), la Liguria (190mila), il Friuli Venezia Giulia (156 mila) e l’Umbria (119 mila).Da inserire nella lista. Mentre, nel complesso, si potrebbe salvare (indice di contagio a 235) mantenendo, esclusi Frosinone e gli altri comuni in bilico, 626 mila alunni in didattica in presenza., invece, a proseguire con la scuola in presenza per gli studenti di:(che con un indice a 145 continuerà a mandare in classe i suoi 616 mila alunni),(indice a 207 e quasi 574 mila alunni),(indice a 121 e 233 mila tra bambini e ragazzi),(indice a 90 e 15 mila 500 studenti). Nonché, come detto, quelli (207 mila) della 'bianca' Sardegna.