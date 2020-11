Scuola: 362mila docenti e 3,7 milioni di studenti in Dad

Didattica a distanza: il 45% dei docenti lavora da casa

Didattica a distanza: tra relazioni educative mancate e competenze digitali non acquisite

Dopo il nuovoche ha diviso l’intero territorio nazionale in diverse, il mondo scuola ha dovuto rimodulare l’erogazione dellapassando al. Le nuove misure governative, infatti, hanno disposto laper tutti gli istituti superiori e la didattica in presenza per, salvo alcune aree e ordinanze regionali.Secondo una stima pubblicata dal sito, sono circagli insegnanti egli studenti che stanno sperimentando la DDI dalle proprie abitazioni. Ecco i numeri e le problematiche della scuola anti Covid regione per regione.L’e le conseguentihanno profondamente cambiato il modo di fare scuola, introducendo nuovi meccanismi e nuove modalità di erogazione della didattica. Gli scenari presentati in questi mesi sono stati molteplici: gli studenti hanno ripreso loin mano anche per studiare e continuare il proprio corso di studio e i docenti, che nella maggior parte dei casi non avevano un buon approccio con la, hanno dovuto reinventarsi e trovare il migliore dei modi per far continuare la didattica. Secondo i calcoli fatti da Tuttoscuola, infatti, ad occuparsi degli studenti chiusi nelle proprie camerette sono circa 362 mila insegnanti con un’età media di. La Regione più impegnata nella DDI è lacon il 100% dei 93.539 in servizio, seguita dallache ha il 45,6% a casa con 54.719 studenti su un totale di 120mila. La Regione con la minore percentuale di docenti da remoto, invece, è il, con il 32,4% ma se viene considerato il minor numero in valore assoluto è il, che vede solo 1.651 docenti impegnati in remoto (circa il 36% su un totale di 4.589 docenti). Della massiccia parte nazionale - che rappresenta il- ,. Come riportato dal sito, questa importante parte di docenti sta riscontrando più difficoltà rispetto agli altri: hanno conosciuto da poco la classe e la dotazione tecnologica che hanno in casa è stata acquistata a proprie spese. I precari, infatti, a differenza dei colleghi di ruolo, non possono usufruire del Bonus Docente che permette loro di spendere 500 euro in acquisti culturale e tecnologici.Parlare dinella didattica a distanza non è sempre scontato: per inon è semplice mantenere online lacon i propri studenti. Se viene considerata l’assenza diin grado di stimolare e valorizzare chi c’è dall’altra parte dello schermo, inoltre, il discorso si fa più complicato. La causa comune? Secondo Tuttoscuola, la: i docenti non stati adeguatamente formati in materia di tecnologie e didattica a distanza e non si sono preparati nei mesi successivi al primo lockdown perché impegnanti tra