Dopo il Covid scuole chiuse per maltempo: ecco dove

Scuola sospesa a causa del maltempo a Napoli

Toscana: il maltempo chiude le scuole

La scuola non ha fatto in tempo ad aprire ovunque in Italia,che in queste ore sta colpendo la nostra penisola. Infatti idi questi giorni hanno provocato non pochi disagi alla mobilità, e proprio per cercare di limitare il carico di automobilisti e pedoni in movimento,: vediamo dove.Il sindaco di, De Magistris,diramata dalla protezione civile, firmando un’ordinanza che dispone la, compresi gli asili nido. Decisione ancora più emblematica se si pensa che, ovvero da ieri mattina, dopo la pausa estiva e la pausa ancora più lunga dovuta al Covid-19, ma intervallata dalla didattica a distanza.Ma non è solo Napoli a essere vittima di questo maltempo che si sta scatenando su molte regioni italiane. Infatti, sempre in seguitodiffusa su tutta la regione. Stessa sorte per, resteranno a casa a causa dei temporali di forte intensità previsti per tutta la giornata di oggi.