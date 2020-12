Zone gialle, ipotesi rientro a scuola dal 14 dicembre?

Il 14 dicembre nelle zone gialle si torna a scuola?

I presidi sull’ipotesi rientro in classe il 14 dicembre

Dopo le voci di un possibile rientro in classe per gli studenti delle superiori a partire da mercoledì 9 dicembre,Ma scopriamo meglio da dove sorge questa nuova ipotesiSembrerebbe che "",, ovviamente per ora si parla solamente, potrebbero, quindi tra una decina di giorni.Sarebbe proprio questa l'ipotesi su cui, nel corso della riunione, nella giornata di ieri, 1° dicembre. Tuttavia: dunque ancora nulla è certo, ancora una volta."Noi abbiamo sempre auspicato un ritorno pronto alla didattica in presenza, spero che sulle riaperture ci pensino bene e valutino con attenzione". Lo ha dichiarato ieri, raggiunto dai microfoni dell’ANSA . Ma il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi non si ferma a un auspicio e: "Capisco l'operazione simbologica ma mi chiedo cosa possa accedere nei grandi centri dove i trasporti non sono pronti. In più occasioni - ha sottolineato Giannelli - abbiamo ribadito che secondo noi devono sussistere certe condizioni per poter riaprire le scuole". E dunque, secondo il suo parere,"nei piccoli centri, dove il problema del trasporto incide in misura minore, ma resterebbero comunque alcune problematiche sanitarie. In 5 giorni - ha continuato poi - non si può pensare di fare chissà che. - E ha quindi concluso - Finora c'è stata grande attenzione, mi chiedo cosa potrebbe accadere in quei cinque giorni".