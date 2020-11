Ritorno a scuola, inizieranno le prime e le quinte superiori? L’ipotesi

Le due condizioni basilari per la riapertura delle scuole

Quando sarà possibile tornare a scuola? Le date da scartare

Ritorno a scuola dopo pausa di Natale, possibile ma graduale: iniziano le prime e le quinte?

La, recentemente ospite della trasmissione Carta Bianca su Rai3, ha manifestato il suo interesse e il suo impegno nel garantire a tutte le comunità scolastiche delleun. La Ministra ha però specificato quali sonoaffinchè i ragazzi possano tornare tra i banchi e abbandonare così la Dad.Scopriamo insieme quali sono eGuarda anche:Sicuramente per permettere la riapertura delle scuole però non basta il solo lavoro del Ministero dell’Istruzione poiché secondo la Ministra è imprescindibile anche. In particolare, sono due le condizioni necessarie per garantire un rientro in aula in piena sicurezza: se da una parte deve essere assicurata agli istituti un’ampia disponibilità di, dall’altra è fondamentale anche l’elaborazione di un appositoche possa favorireper gli orari di ingresso e di uscita di studenti e docenti.Sono in molti a chiedersi quando potrebbe concretizzarsi uno scenario simile, ma la risposta appare al momento ancora confusa e incerta. L’ultimopubblicato il 5 Novembre con validità fino al 3 Dicembre sarà probabilmente prorogato almeno fino alle feste natalizie, ipotesi secondo cui la data di, per un possibile rientro in classe, verrebbe scartata. Anche il lunedì immediatamente successivo, il, poiché è un prefestivo, difficilmente potrebbe essere preso in considerazione dato che in molte scuole le attività scolastiche si sospenderanno per. Tornare a scuola, due settimane prima dell’inizio delle vacanze, inoltre non avrebbe molto senso poiché le lezioni sarebbero interrotte subito dopo dalla pausa natalizia che si estenderà da martedì 22 Dicembre a mercoledì 6 Gennaio.Il ritorno a scuola potrebbe avvenire dunque proprio, ma non per tutti la data utile sarà proprio il 7 Gennaio 2021. La Ministra ha infatti ribadito l’assoluta necessità di: “Noi da parte nostra dobbiamo programmare e preparare secondo una linea prudenziale. Ma il Governo ha interesse che i ragazzi tornino in classe, lo faremo in modo graduale”. Ilpotrebbe inoltre influire sull’organizzazione e sul tempo per predisporre la riapertura delle scuole nelle diverse aree del territorio italiano. Nel caso in cui la situazione sanitaria e sociale consentisse un effettivo ritorno delle comunità scolastiche negli istituti, la prima campanella del nuovo anno non suonerà dunque indistintamente per tutti. Le ipotesi su cui si discute considerano il rientro a scuola o dio delle soleche a giugno affronteranno l’. Riguardo infine al problema degli Esami di Stato che lo scorso anno si sono svolti in presenza attraverso un solo maxi colloquio orale, Azzolina a Rtl ha dichiarato che per ora è troppo presto per giungere a conclusioni ma nei prossimi mesi sarà sicuramente ascoltata anche la voce dei maturandi.