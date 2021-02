La scuola "vieta" agli studenti i corsi su aborto e identità di genere

Corsi “censurati” durante la settimana dello studente al Giulio Cesare di Roma

Il ruolo centrale della scuola: luogo di dibattito e di crescita

Censura a scuola? La risposta della dirigente e la smentita di 40 docenti

Approfondimento sulla, sull’e sullanei primi anni 40. Erano questi iprevisti per laorganizzata dal collettivo “” nello storico liceo romano. Peccato che la preside li abbia censurati - secondo i ragazzi - per un “pregiudizio puramente ideologico”.Ecco ladegli studenti e ledella dirigente scolastica, poi“Vorremmo rendervi partecipi di cosa è successo durante la sua organizzazione” – riferendosi alla settimana dello studente. Introducono così la vicenda gli studenti del collettivo “Zero alibi” dopo la censura, così la definiscono, di alcuni corsi in programma per la. Come anticipato, gli approfondimenti riguardavano la questione aborto, l’identità di genere e l’occupazione fascista dei Balcani. Nella comunicazione degli studenti risaltano ledate dalla dirigente scolastica dopo la strana decisione: “Secondo la nostra dirigente scolastica, fare un corso di informazione sull’aborto, come avevamo intenzione di fare, vorrebbe dire ‘istigare le persone ad abortire”. Quanto al corso sull’identità di genere, invece, la preside avrebbe addirittura affermato che l’identità di genere in sé “”, a fronte di tutte i problemi legati aiche includonoconnesse alla condizione femminile e maschile.Come riportato su Fanpage , secondo gli studenti la preside avrebbe dunque impedito di “fare informazione, parlare e sensibilizzare su temi fondamentali come questi, dei quali non si parla davvero per niente nel luogo che più dovrebbe formarci come cittadini e cittadine consapevoli, ovvero la scuola”. A credere nelsono gli stessi studenti che ritengono che questo“debba essere un luogo di dibattito e di confronto, riflessione, di crescita culturale ma soprattutto personale. Essere censurati così va a confermare ancora una volta il fatto che da questo punto di vista c'è ancora molto da fare”.La, dal canto suo, ha dichiarato a laRepubblica che“dopo ampia discussione”. Questa sua affermazione, tuttavia, è statadadell’istituto che, attraverso una lettera inviata al quotidiano, hanno dichiarato quanto segue: “Noi docenti non eravamo al corrente né della presentazione di quei corsi da parte dei ragazzi, né della censura da parte della Dirigente”. I docenti hanno ritenuto altresìche la preside li abbia chiamati “in correità in un atto così grave, quando ha agito in autonomia”. Secondo la ricostruzione dei fatti sarebbe stata proprio la preside ad averdal programma prima di presentarli ai docenti,. La lettera si conclude con un’importante: “Ci teniamo a ribadire a gran voce che nel liceo Giulio Cesare certe tematiche non solo non sono censurate dai docenti, bensì sono e sono state anche in passato oggetto di progetti e approfondimenti”.