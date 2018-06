Smartphone a scuola, la Francia li vieta per legge. Mentre in Italia 1 studente su 2 li usa con i prof

La Francia va in controtendenza rispetto a molti altri Paesi del mondo – Italia compresa – e dà seguito a una proposta lanciata dal presidente della Repubblica transalpina, Emmanuel Macron, durante la campagna elettorale: bandire gli smartphone dalle aule scolastiche. Il parlamento francese, infatti, ha dato il primo voto favorevole a una legge che prevede il divieto d’utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole e nelle università. Se l’Assemblea Nazionale dovesse dare il via libera definitivo, dal prossimo anno scolastico (e accademico) i dispositivi mobile degli studenti dovranno dunque rimanere rigorosamente spenti durante la giornata.

In realtà, ci sono delle precisazioni da fare. Innanzitutto si tratta solo di(l’iter parlamentare deve ancora concludersi) e la legge potrebbe subire delle(qualcuno vorrebbe addirittura aggiungervi il divieto per i docenti). Inoltre, secondo gli oppositori, si tratterebbe solo di una ‘operazione commerciale’ della maggioranza di governo, per riacquisire consensi; visto che un divieto del genere già esiste, risale al 2010, ed è contenuto nel(la raccolta delle leggi in materia); quello che cambierebbe sarebbe la ‘forza’ del provvedimento, dettato da una nuova legge dedicata. Infine, anche qualora andasse in porto il progetto, verrebbeInsomma, alla fine la situazione non è troppo difforme da quanto sta avvenendo in Italia. Anche da noi i dispositivi non possono disturbare il corretto andamento della giornata scolastica. L’ormai famosa(dal nome dell’allora ministro dell’Istruzione),, dà piena facoltà alle scuole di(e all’interno dei locali d’istituto), facendo sempre. Ecco, la principale differenza sta proprio qui: da noi è una possibilità, in Francia sarà obbligatorio. La distanza più grande, però, è di tipo culturale. Di approccio al problema.Proprio mentre oltralpe si avanzava la proposta – attorno alla fine del 2017 – nel nostro Paese, infatti,avviava il dibattito sull’opportunità di(nel 2007 gli smartphone non c’erano ancora e i cellulari si connettevano a internet molto lentamente). I tempi cambiano e oggi diventa complicato – se non impossibile – impedire ai ragazzi di prendere in mano il telefono anche quando sono in classe. In base aiall’indomani dell’annuncio del Miur,i: 16% per, il 13% per, il 12% per fare(magari per aiutare i compagni durante le interrogazioni), il 4% pero direttamente perAllora perché non tentare di aprire le porte alla tecnologia e provare a imbrigliarla all’interno di regole stringenti? Dando una cornice ufficiale a una situazione già in atto in tantissimi istituti italiani. Sempre secondo i dati di Skuola.net, più della metà degli studenti (in alcune occasioni) ha il permesso di accendere lo smartphone a scuola:per spiegare;In che modo? A più di 1 ragazzo su 3 – il 36% - viene chiesto di usarlo per; nel 13% dei casi perdurante lezioni e compiti in classe; la stessa percentuale (13%) lo sfrutta perNasce da queste basi il, che ha visto la luce nei primi giorni del 2018. Una serie di linee guida che non solo colmeranno un vuoto giuridico ma che dovranno anche ispirare gli istituti per rendere la didattica davvero innovativa. Poche regole ma chiare, tra cui:agli alunni; gli studenti (e i docenti) dovranno(per evitare distrazioni dovute agli avvisi); la didattica (e solo quella) deve essere la protagonista; ci si potrà(controllando maggiormente gli accessi dei ragazzi alla Rete). Solo messa così la distanza con la legge francese appare evidente.