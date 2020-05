Ritorno a scuola in sicurezza: cosa succede nel resto d'Europa?

Germania

Francia

Spagna

Regno Unito

Svizzera

Olanda

Belgio

La scuola italiana, proprio in questi giorni, si sta interrogando su. Ma, in attesa di capire come verrà struttura la didattica, il primo documento ufficiale ad arrivare nelle segreterie degli istituti è stato quello contenente le: indicazioni di carattere socio-sanitario all'interno delle quali dovranno muoversi i dirigenti scolastici per riaprire in sicurezza i propri edifici.Un problema, questo, che ovviamente riguarda il nostro Paese ma anche tutti quelli toccati dal Covid-19., ad esempio,per evitare il contagio tra studenti? Ognuno ha una sua strategia, soprattutto sull'uso delle mascherine. Ecco le principali, sintetizzate da Skuola.net, sulla base del report diffuso dal CTS.Leggi anche:E' una delle nazioni in cui, specie dal punto vista igienico. In più, latra gli studenti è stata fissata in(da noi, in classe, sarà di 1 metro). Con le lezioni che dovranno svolgersi in piccoli gruppi: al. Per questo, se necessario, andranno riprogrammati gli orari delle lezioni e delle pause; perché i gruppi di alunni dovranno restare separati l'uno dall'altro in ogni momento della giornata. Con(tra studenti, insegnanti e personale scolastico)Qui si fa una distinzione tra scuole materne ed elementari, da un lato, e college e licei, dall'altro. Nel primo caso le mascherine (vanno bene anche se auto-prodotte) dovranno essere indossate solo dai docenti e dal personale scolastico, sempre in presenza degli alunni e comunque ogni volta non si riesca a garantire la distanza di almeno 1 metro. Conche in classe, invece, non è ancora chiaro se dovranno indossare la mascherina ma è sicuro che; anche qui, dovranno farlo ovviamente professori e il personale, con le stesse indicazioni fissate per i colleghi delle scuole di livello inferiore.Il paese iberico, sempre e comunque. Ma al momento– sia per gli insegnanti che per gli alunni – in tutti quei casi in cui si riesca a garantire il distanziamento sociale. Solo se ciò non potrà avvenire, tutti quanti saranno tenuti a indossare la mascherina. La Spagna, però, introduce una precauzione in più:In Gran Bretagna si segue un approccio ancora più morbido rispetto alla Spagna per quel che riguarda i dispositivi di protezione: nelle scuole e in tutti gli altri contesti educativi(tali strumenti vengono consideratima per brevi periodi). Per preservare la salute della comunità scolastica si punta, piuttosto, sulle misure organizzative. Nelle, ledovrebbero normalmente essere, con non più di 15 alunni per gruppo (più l'insegnante). Nellee i college,e si prevede, altresì, che le aule e i laboratori vengano rimodulate conAnche gli elvetici, così come i britannici, hanno fissato a 2 metri la distanza minima interpersonale e. Perlomeno nella scuola dell’obbligo (che, a seconda del Cantone di riferimento, arriva fino ai 12-15 anni).il suo utilizzo ma senza poter costringere nessuno. In generale, la mascherina andrà indossata in contesti formativi specifici, quando non è possibile rispettare il distanziamento di 2 metri. C'è però da dire che, in base alle caratteristiche dell’aula, in alcuni casi già da ora è dataI Paesi Bassi, per evitare il contagio, spingono soprattutto per l'. Le ore di insegnamento in presenza, infatti, saranno divise nei vari giorni, in modo da limitare il più possibile gli spostamenti; gli alunni svolgeranno. Ciò non toglie che i presenti, ragazzi compresi, in aula e nel resto degli ambienti scolastici dovranno. L'unica deroga sarà per i bambini della: a loro verrà(ma gli insegnanti e il personale dovranno comunque osservare il distanziamento da loro). Le mascherine? Nella scuola primaria non saranno necessarie.Classi ancora più ristrette sono previste per il prossimo anno scolastico in Belgio. Qui(più l'insegnante), con un minimo di 4mq di spazio tra i ragazzi e di 8mq tra alunni e docente. Non solo: all'interno dei locali scolastici, rispettando sempre e comunque la distanza sociale di 1,5 m. Ciò richiederà una profonda pianificazione degli orari d'ingresso e uscita, della ricreazione, della pausa pranzo. Capitolo: l'obbligo scatterà per gliper tutti quelli, nonché per tutto il personale. Si potranno però indossare anche quelle in tessuto.