Prof negazionisti fanno togliere mascherine agli alunni: le segnalazioni

Via le mascherine in classe: i prof negazionisti non le vogliono

Togliere la mascherina in classe è illegale?

Obbligo uso mascherine a scuola: polverone a Ferrara

firmato dal Premier Conte la scorsa settimana, oltre chee sancire chiusure e misure più stringenti per contrastare l’epidemia di Covid-19,. Infatti se in tutta Italia gli studenti dellei ragazzi che frequentano: a patto diUltimamente però proprio dalle scuole arrivano segnalazioni preoccupanti in merito a: scopriamo cosa sta succedendo.Come riportato dal FattoQuotidiano.it , sembrerebbe che, che in questi mesi hanno redatto le note e i pareri per il Governo,numerose segnalazioni recenti in merito alla presenza in aula diche “durante l’esercizio delle funzioni di insegnamento scherniscono gli studenti o ordinano la rimozione delle mascherine quando seduti al banco”. Ma approfondiamo meglio questo comportamento.E proprio entrando nel merito della questione riguardante i professori che chiederebbero agli alunni di togliere la mascherina in classe: Il nuovo Dpcm parla chiaro:. “Abbiamo valutato la questione con una velocità assoluta perché di un argomento del genere non si dovrebbe neanche discutere. Ci sono arrivate delle segnalazioni: la mamma dei negazionisti come quella degli imbecilli è sempre incinta. Il Dpcm è chiarissimo: mascherine in classe e se qualcuno non si adegua si deve accomodare fuori”. Queste le parole di, con le qualisegnalati in queste ore da famiglie e alunni.Non è stato, e uno dei casi più eclatanti, riportato anch’esso dal FattoQuotidiano , risalirebbe a pochi giorni fa,“Non è obbligatorio per gli studenti indossare la mascherina al banco e i docenti non devono imporne l’uso”, questee rivolta a docenti e genitori. Dopo la segnalazione da parte dello stesso giornale, però, si sono mossi