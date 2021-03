Scuola, dopo Pasqua 6 alunni su 10 in presenza

I numeri per zona

Quanti e quali studenti si apprestano a tornare in aula? E quanti invece restano a casa in Dad perché in zona rossa?ha provato a rispondere a queste domande calcolandoche, se confermate, li riporteranno in classe. Secondo quanto affermato recentemente dal presidente del Consiglio Draghi, infatti, dopo Pasqua con il nuovo decretoDopo le vacanze di Pasqua, quindi, saranno 5.3 milioni, secondo Tuttoscuola, i ragazzi che torneranno in presenza, circa 4 milioni in più rispetto ai giorni passati., che dal 30 marzo passa in fascia arancione,. Poila situazione sarà la seguente:(contro i 6,9 del periodo precedenza) mentre(prima erano 1 milione e 600mila). Facendo i conti quindi, a seguire le lezioni a scuola si passa da 2 ragazzi su 10, a 6 su 10 (la media si attesta sul 62%), un numero decisamente maggiore che fa ritornare alle cifre che si potevano contare agli inizi di marzo. Nelle varie regioni italiane la situazione è però decisamente disomogenea:di scuole statali e paritarie,. La percentuale più bassa spetta alla Campania (51%), la più alta al Lazio (quasi l’84%).che frequentano scuole statali e paritarie che vanno dalla scuola dell’infanzia fino al primo anno di secondaria di I grado,ci fornisce anche le cifre relative alle varie regioni italiane. Ecco i, in ordine decrescente, e quelli a casa (tra parentesi).: 785.910 (615.903),: 687.592 (133.737),: 614.891,con 484.731 (460.262),: 373.003 (307.093),: 265.966 (238.650) e: 170.004. Oltre mezzo milione di studenti di Toscana e 285.000 della Calabria, invece, saranno in Dad fino al 6 aprile, ma se l’Rt dovesse diminuire a tal punto da far cambiare colore alle regioni, da rosso ad arancione, si avrebbe un notevole aumento dei ragazzi in presenza, soprattutto quelli più grandi (dal secondo e terzo anno di secondaria di primo grado e il 50% dei ragazzi delle superiori).E’ stato il Presidente del Consiglio Draghi a decidere il, rompendo quindi il vincolo che vorrebbe tutti in Dad nelle zone rosse. Saranno quindi autorizzati a tornare in presenza i, mantenendo l’alternanza al 50% di alunni delle superiori nelle regioni in cui è consentito. Più precisamente rientrano 1.393.010 bambini delle scuole dell’infanzia, 2.605.865 della primaria, 906.011 alunni della secondaria di I grado e circa 407.304 studenti delle superiori.