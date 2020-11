Sciopero scuola 25 novembre, lezioni a rischio: cosa succede in Dad?

Sciopero 25 novembre: i sindacati e le azioni di sciopero

USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: “tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo”. Allo sciopero ha aderito anche il sindacato di Comparto USI SURF (Scuola, Università ed Enti di ricerca);

USB – P.I. Scuola: “tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”.

Sciopero 25 novembre: cosa cambia con la didattica a distanza

Per la giornata diè previsto unoper il mondo scuola. A darne notizia è stata ildella, che ha anche chiarito che le diverse azioni di sciopero interessano l’del. Ma come ci si comporta durante l’era della? Lo abbiamo chiesto a, Dirigente scolastico deldi Roma.Ecco cosa ci ha detto.Come anticipato, laha comunicato le azioni diproclamate per il giornoche interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione”. Nello specifico, i sindacati interessati sono due, ecco quanto riportato nella nota ufficiale:Affinché siano assicurate lerelative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali tutti gli uffici scolastici regionali sono stati invitati ad attivare la procedura relativa alladegli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, a tutti gli interessati nelSecondo quanto riportato sulla nota ufficiale, tutte ledovranno prontamente adottare tutte le soluzioni a loro disponibili al fine di garantire la più efficacedegli obblighi previsti in materia di comunicazione, ad esempio mediante lasu sito web della scuola oleggibili nei locali della scuola. Ma cosa succede durante la? La dirigente scolasticadell’di Roma ci ha spiegato che il procedimento di sciopero online è simile a quello in presenza: “Il docente che fa lezione automaticamente non registra presenza o assenza dello studente. Se non c’è il docente non può essere annotata la partecipazione dello studente. Chiaramente essendo a distanza non serve neanche nessun tipo di giustificazione e se il docente sciopera non c’è considerazione dell’assenza per lo studente”.