Schools for future, la protesta degli studenti: in DaD seguono lezioni fuori da scuola

Gli studenti in protesta contro la chiusura delle scuola

La Ministra Azzolina ha chiamato Anita

Fonte foto: La Repubblica - Torino Tutto è nato da: una. Da giorni sta quindi seguendo sì le lezioni in modalità a distanza,, la scuola media Italo Calvino in via Sant'Ottavio, in centro a Torino. E proprio da questo atto coraggiosomostrando laScopriamo meglio cosa sta succedendo.L’idea, sostenuta dal comitato, punta a tenerericalcando l’esperienza del movimento ambientalista “Fridays for Future”. Il comitato ha così deciso di lanciare, come riportato da ‘Corriere.it’ , lo sloganE quindi, i tanti gesti individuali. Il comitato Priorità Scuola invita gli studentiper pubblicare sui social mediaLa protesta della giovane Anitache ha deciso addirittura di chiamare la giovane contestatrice. "Il tuo gesto è ammirevole. - ha detto la Ministra dell’Istruzione nella telefonata ad Anita, come riportato da Repubblica.it - È bello vedere che ci sono ragazzi che credono nelle proprie idee e che le portano avanti. Faremo tutto il possibile per tenere le scuole aperte e permettere anche ai più grandi di rientrare, tenendo conto della situazione epidemiologica". La chiacchierata, ed è arrivata alla giovane intorno a mezzogiorno, quando la ragazza era già tornata a casa, accompagnata dalla"Ho due figli e sono convinta che entrambe le scuole che frequentano siano luoghi sicuri - ha detto la mamma di Anita alla Ministra Azzolina, chiedendole poi - di continuare a lottare per le scuole aperte". Non solo la mamma, ma anche Anita ha le idee molto chiare per quanto riguarda la situazione scolastica, infatti, ha detto di aver prontamente replicato: "Alla ministra ho detto che la scuola è un posto sicuro e io voglio tornarci - ha aggiunto la ragazza - Frequentare le lezioni in presenza è un nostro diritto. Continuerò a seguire le lezioni davanti alla 'Calvino".