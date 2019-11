5 modi (quasi) infallibili per evitare di essere interrogati

1. Inventare una scusa che giustifichi il non aver studiato

2. Chiedere il permesso di andare in bagno

3. Dire di non aver capito bene l’argomento dell’interrogazione

4 Convincere un compagno a offrirsi volontario

5. Fingere di sentirsi poco bene

Le interrogazioni rappresentano. Quando il professore entra in classe e annuncia un’interrogazione, sale la paura di essere lo sfortunato di turno, soprattutto per chi non ha studiato. Nessuno ha la certezza di sfuggire all’ interrogazione: c'è a chi iniziano a sudare le mani e chi rimane paralizzato dalla paura. Come fare per evitare tutto ciò? Esistono diversi metodi per non essere interrogati. Ecco qui una lista di 5 metodi quasi infallibili per scampare un’ interrogazione.Uno dei primi requisiti per far sì che il professore “caschi” nella scusa è che sia fortemente convincente. S, ma le più convincenti però sono:- Aver dimenticato il libro a scuola;- Essersi recati in visita ad un parente malato.Se il professore vi crederà, avrete scampato il pericolo di andare alla cattedra.Chiedere il permesso per andare in bagno è uno dei classici più utilizzati dagli studenti, i professori oramai conoscono questo metodo ed è per questo che bisogna pensare a vari accorgimenti. L’errore più banale è quello di chiedere il permesso mentre l’insegnate sta chiamando i “prescelti”, in questo modo verrete facilmente scoperti. Bisogna giocare d’anticipo ovvero chiedere il permesso non appena l’insegnante farà il suo ingresso in aula, importante è anche sottolineare l’urgenza per fare in modo di essere il più convincenti possibile.Quando siete a conoscenza di un’interrogazione, un’ altro metodo a cui si può ricorrere è quello di dire al professore di non aver capito l’argomento dell’ interrogazione, prima informatevi anche un minimo poi ponete delle domande, cercate di far intendere che avete provato ad applicarvi ma nello stesso tempo di aver riscontrato diverse difficoltà. Avrete buone probabilità di essere “risparmiati”.Un’ altra metodologia attuabile è quella di convincere un. Molto spesso gli insegnanti sono ben felici di accettare i volontari. Criterio fondamentale per l’attuazione di questo punto è che(il giorno prima se non la mattina stessa del giorno d’interrogazione). Per essere sicuri che il volontario si offrirà, bisogna o affidarsi a una persona di fiducia oppure offrirgli dei favori in cambio.Anche questo, come l’andare in bagno, è uno dei metodi più frequentemente utilizzati ed è per questo che il non farsi scoprire diventa fondamentale. Questa tecnica però ha bisogno di essere messa in pratica qualche ora prima dell’interrogazione per non rischiare di essersi fatti vedere in piena salute nei corridoi di scuola per poi fingersi “morenti” durante l’ora fatidica.Mattia Imparato