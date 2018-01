Bonus cultura: quando potranno iniziare a usare 18app i nati nel 2000?

Dopo aver sperato, e poi festeggiato, i nati del 2000 non hanno certo smesso di pensare all'utile e ben gradito bonus cultura riservato ai neo 18enni. Eh sì, perché dopo aver appreso la notizia che anche loro, così come i loro predecessori, avranno la possibilità di spendere i famosi 500 euro in prodotti culturali sulla piattaforma 18app, ora la domanda che si pongono è soprattutto una: quando iniziare a farlo? Ecco la risposta!

Quando arriverà il bonus per i maggiorenni del 2018?

Cosa è possibile acquistare su 18app?

Così come avvenuto per i nati del ’99 non è sufficiente aver compiuto 18 anni e iscriversi sulla piattaforma 18app per poter spendere il bonus cultura.Quando, dunque, sarà possibile iniziare a spendere i 500? Al momentosi possono però fare dellePer loro lo ‘start’ ci fu aNo, tranquillo, il tempo poi non scadrà a dicembre 2018 ma certamente verrà prolungato di qualche mese. Non avrai solo una manciata di settimane per spendere il tuo bonus!AncheNel frattempo però è bene sapere come hanno potuto spendere i 500 euroingressi al cinema, biglietti per concerti, teatri e musei, libri (sia cartacei che in formato digitale) ma anche cd, dvd e musica online. Insomma è probabile che anche tu, nato nel 2000, possa spendere il tuo bonus in questi prodotti. Quindi nell’attesa del decreto attuativo dai uno sguardo in giro e inizia a redigere una lista dei desideri!